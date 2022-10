La propiedad concluye la demolición de la antigua casa de la maestra Matilde Bares

La antigua casa de la maestra Matilde Bares, en el centro de Bueu, ya es historia. Los trabajos para su demolición concluyeron hace unos días y la parcela en la que se emplazaba luce ahora completamente despejada, aunque de momento continúa vallada debido al cableado aéreo que pasaba por su fachada.

El inmueble estaba situado en la calle peatonal Eduardo Vincenti y el frente estaba vallado debido al riesgo de desprendimientos. Fue precisamente su precario estado de conservación lo que decidió a la propiedad a tramitar la licencia municipal para su demolición. En este proceso intervino incluso la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, a instancias de una empresa de arqueología y del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

El departamento autonómico concluyó que la solicitud carecía de “motivación suficiente que justifique su valor cultural notable” y por tanto denegó su inclusión en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Desde la Xunta admitían que sí existía un valor inmaterial asociado a la casa debido a la figura de su primera propietaria, su relevancia social y su relación con el mundo de la enseñanza. No obstante, también se precisaba que “no existen elementos que permitan reconocer una singularidad en la edificación ni en sus aspectos constructivos, distribución o resultados formales que puedan referir de forma inequívoca a una tipología docente o que puedan destacar en su ambiente próximo o en relación con las edificaciones de las que forma conjunto”.

Los impulsores de esta petición argumentaban que la vivienda original formaba parte de un contexto social en el que existía una burguesía asociada a la industria de la salazón y conserva y que la tipología edificatoria mostraba “influencias indianas, con escasas muestras en la comarca”. Paralelamente también hubo vecinos que lanzaron una campaña de recogida de firmas para intentar “salvar” la casa y llegaron a recoger cerca de un millar de apoyos.

La única excepción es la placa que lucía en su fachada, que fue colocada en 1932 y era una donación de la Sociedad de Hijos de Bueu en América. El informe de Patrimonio recomendaba su retirada y conservación para su posterior colocación en otro lugar.

A la vista del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio el Concello de Bueu decidió no demorar más la concesión de la licencia, que se aprobó en el mes de agosto. El propio Concello había descartado la adquisición del inmueble, tal como solicitaba la oposición, e incluso desde la propiedad habían transmitido a lo largo de todo este proceso que la venta era una opción imposible.