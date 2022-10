El caso de Elena Boza pasa a la vía penal para que se ejecute la entrega de su hija

El caso de Elena Boza, la mujer canaria que denunció a su ex marido por “retener” a la hija de ambos en Cangas, se encuentra ya en la vía penal, pendiente de ejecución. Ahora se ocupa el Juzgado Número 2 de Cangas y entre otras novedades figura que la Justicia descartó una nueva declaración de la menor (13 años), algo que pretendía la defensa del ex marido y que lo había conseguido en una ocasión, a espaldas de su madre. Esta vez no se consideró oportuno hacer pasar a la menor por esta situación y ayer el abogado de Elena Boza presentó un nuevo escrito pidiendo la ejecución, es decir que el ex marido entregue de una vez a su hija a su madre. También señalaba ayer Elena Boza que su ex marido lleva sin pasarle la pensión que le corresponde por sentencia de divorcio desde el mes de junio. La niña lleva ya 40 días a mayores de los que le correspondía en el régimen de visitas con su padre. Ahora, según pudo saber Elena Boza, la menor ya no está en la residencia habitual de su ex marido en una calle céntrica de Cangas, sino en otra de sus familiares en el casco histórico.

La madre sigue sin poder hablar nada con ella, sin verla. Antes intentaba que se asomara al balcón del piso en la que la tenía su padre, ahora ya no puede. Lleva ya 10 días en Cangas, a donde llegó con la esperanza de que la Justicia actuara de una forma más rápida y poder regresar con su hija a Tenerife, donde vive. Pero va todo demasiado lento, algo que no entiende, cuando dice que está claro que quien incumplió el régimen de visitas, y de largo, fue su ex marido, por lo que se tendría que actuar de forma inmediata. Ella espera que, aunque lenta, la Justicia llegue por fin y pueda recuperar a su hija y continuar con su vida, allí en Tenerife, donde trabaja de un hospital como limpiadora. En estos dos días de estancia en Cangas vio en varias ocasiones a su ex marido por la calle y asegura que le pide que le devuelva a su hija, pero que él no contesta, no dice nada. Elena Boza tuvo que cambiar de hotel debido a la subida de precios por la feria de Conxemar. Afirma que una vez consiga a su hija emprenderá otra batalla judicial para que su ex marido le abone la pensión alimenticia y también los gastos de hotel de todos estos días.