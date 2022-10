Aldán trasladará a la alcaldesa de Cangas que su preferencia es el CIS de A Rúa

Las asociaciones vecinales de la parroquia de Aldán ya consensuaron su posición para la próxima reunión que mantendrán con la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, a la que están también llamados los colectivos de vecinos de la parroquia de O Hío. Aunque no hay confirmación oficial, se prevé que la fecha de este nuevo encuentro será la del jueves, 13 de octubre. No está previsto que acuda ninguna representación de la asociación de vecinos de Espiñeira-Aldán.

Por lo que pudo saber FARO DE VIG0, la apuesta de los vecinos de Aldán, en el caso de que se cierre la Casa del Mar, es la de ir al médico al Centro Integral de Saúde (CIS) que se pretende construir en A Rúa, y cuyo plan especial está pendiente de redacción, por problemas con el concurso, que el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, pretende finiquitar de raíz, harto de tantas vueltas, aunque la solución se está alargando demasiado. Desde la asociación de vecinos de Espiñeira-Aldán se deja claro que para ellos no hay tema ni se van a enfrentar a los vecinos de O Hío. Se asegura que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) no los representa, que demostró una y otra vez su incapacidad para negociar con el Sergas. Pero desde este colectivo se considera que con esta “conflicto” sanitario, la alcaldesa trata de esconder el verdadero problema, que es del de saneamiento y lo vertidos del río Orxas. Se asegura que se quede el Centro de Salud de Aldán en la Casa de Mar o no, lo que parece claro es que hay que solucionar el problema. “Para nosotros no hay otro tema. Se está desviando la atención y no queremos entrar en polémica con los vecinos. Además, quién sabe, a lo mejor dentro de dos años no habrá médicos ni para Aldán ni para O Hío”.

Pero seguro que en la nueva reunión de asociaciones vecinales de ambas parroquias de Cangas con la alcaldesa habrá representación de Aldán. Ahí se le trasladará que el CIS de A Rúa es la solución, más allá del Centro de Salud Aldán-O Hío, que estaba planificado construir en O Viso, en una parcela cedida al Sergas, desde 2011. Se pide que la Xunta de Galicia sea valiente y diga de una vez por todas que no hay interés en este centro, que su política sanitaria va por otro lado, solo así se conseguiría recuperar los terrenos y dedicarlos a construir un centro de mayores o un centro social. Indican que mientras desde el Sergas se lance el mensaje de que no se construye porque no hay acuerdo entre las parroquias, no se avanzará en absoluto.

Por su parte, los colectivos de O Hío recibieron una carta del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, en la que les comunica que tendrán que seguir acudiendo al médico al Centro de Salud de Aldán porque la plaza que quedó vacante del médico de O Hío no fue adjudicada todavía. En la misiva, Javier Puente indica también que tan pronto hubiese alguna resolución al respecto se podrían en contacto con ellos. Los vecinos instruyen que si no se cogió la plaza de O Hío es porque nadie la solicitó, porque considera que todas salieron al mismo tiempo y recuerdan que la de Moaña si la cogieron.

Entre algunos colectivos vecinales de O Hío también hay escepticismo respecto a la construcción del centro de salud Aldán-O Hío, en O Viso. También desean que la Xunta sea clara y recuerda que estaba presupuestado y desapareció dos veces de los presupuestos de la Xunta de Galicia, lo que algo indica.