Portas plantea a Augas abrir el cauce del Bouzós en la Praza das Pontes y el tramo final del Orxas

Recuperar el cauce de los ríos que fueron soterrados, poner en valor su entorno y contribuir con ello a evitar inundaciones por embudos en tramos fluviales. La propuesta ya la barajaron anteriores gobiernos municipales de Cangas, y ahora la alcaldesa, Victoria Portas, ha trasladado esa intención a representantes de Augas de Galicia con los que se reunió esta semana en Santiago para analizar el Plan de Xestión do Risco de Inundacións (PXRI) en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa. La regidora es partidaria de levantar parte de la Praza das Pontes y dejar ese trecho del Bouzós a cielo abierto, como ya propusieron hace casi dos décadas el tripartito de izquierdas, rescató el PP con Sotelo en la alcaldía y retomó Pazos al frente del Concello en los últimos años, aunque en ningún caso llegó a ejecutarse el proyecto. Portas lo quiere poner en práctica con financiación conjunta de la Xunta y el Concello y previo consenso con el vecindario en reuniones que piensa convocar en los próximos meses. Y sus planes no se restringen al Bouzós, sino que tiene la misma idea para el río Orxas, cuya desembocadura en San Cibrán quiere destapar como parte de la solución a los problemas de residuos bajo la Casa do Mar de Aldán y el deterioro ambiental del entorno.

Augas de Galicia encargó a una empresa los trabajos de evaluación preliminar y mapas de zonas de potencial peligro para elaborar el plan de gestión de riesgo de inundaciones, en colaboración con otras administraciones en el ámbito de sus competencias, con el objetivo de reducir las consecuencias negativas producidas por inundaciones, tanto fluviales como costeras. Tras esa evaluación, el departamento autonómico incluye entre las “áreas con potencial riesgo significativo” (ARPSIs) el río Bouzós y el Rego das Presas, que lo abastece, así como el río Postillón, que desemboca en Darbo. En el primer caso, Xunta y Concello llevan “un par de años trabajando” en el cauce para evitar que se repitan las inundaciones que el vecindario lleva tiempo sufriendo, aunque los trabajos realizados en 2021 “no son suficientes” y se apuesta por una “actuación más contundente” que el gobierno local concretará tras reunirse con vecinos afectados. Con respecto al río Postillón, Portas lo considera “el gran olvidado”, pues discurre “escondido” hasta dejarse ver a la altura de O Gatañal, y anuncia un estudio “más profundo” por parte de Augas y del Concello con intención “de recuperarlo y darle el valor ambiental que tiene”. Al margen de esos puntos, la máxima representante municipal, que acudió a la reunión en Santiago acompañada del miembro de Protección Civil Cesáreo Coya, valora “de forma positiva” las estimaciones del estudio de riesgos, que deja a la población canguesa más cercana a la costa ajena a los peligros de inundación por agua de mar que sí padecen otros municipios. También mejoran las condiciones de ríos como el Saíñas gracias a las actuaciones realizadas en los últimos años, y desde el Concello están pendientes de que se aprueben subvenciones europeas para acondicionar una senda peatonal que “ayudará a mantener sus riberas limpias y en condiciones”. La Xunta solo contempla en el PXRI los riesgos de las inundaciones para la población en zonas habitadas, y no los que pueden sufrir fincas o campos de cultivo como las que bordean el cauce del Saíñas antes de atravesar la Avenida de Ourense para desembocar en la playa de Rodeira. Desde la alcaldía de Cangas recalcan su determinación de recuperar el cauce de los ríos que fueron canalizados y devolverles sus condiciones naturales a cielo abierto. Victoria Portas reconoce que se trata de un plan ambicioso, técnicamente complejo y de importante coste económico, pero también que es un objetivo medioambiental que defenderá con apoyo social. Recuperar caudal en Aldán y en la Lagoa de Vilariño Desde el gobierno de Cangas y Protección Civil echan en falta en el estudio inicial de Augas de Galicia “dos espacios fluviales importantes” en el municipio: el río Orxas y la Lagoa de Vilariño. Con respecto al Orxas, la Xunta estima que aunque causara inundaciones lo haría en un ámbito no considerado de riesgo por no estar urbanizado, pero el Concello alega que sí afectaría “a un ámbito patrimonial importante” del municipio, como es el Frendoal de Aldán, también conocido como “bosque encantado”. Portas cree que su recuperación no sería muy dificultosa, pues en esa zona no se encuentra soterrado como sí lo está desde la carretera hasta el mar. En el otro espacio donde se detecta una progresiva pérdida de agua, la laguna de Vilariño, debido al “cambio de costumbres y la edificación”, el Concello alerta de daños ambientales y riesgos para el ecosistema, por lo que solicitará a la Xunta incluirla también en el estudio de Augas de Galicia. Portas anuncia que pondrá toda la documentación a disposición de los ciudadanos y se reunirá con ellos para ultimar propuestas.