Hordas vecinales celebran fiesta en Cangas y preparan la defensa al desembarco pirata

Con las naves piratas asomando en lontananza y la previsión de desembarcar esta tarde en la rampa de Ojea, hordas vecinales mantienen la fiesta en las calles céntricas de Cangas con juegos populares y disfrutan de variedades gastronómicas, preparan sus herramientas de trabajo y a la vez rudimentarias armas de defensa y amenizan la espera con música de gaita, tambor y pandereta. Las previsiones apuntan a que los malhechores intentarán consumar la invasión en torno a las 18.30 horas, y el vecindario ultima una respuesta colectiva en la que lleva las de perder, pero mantiene la moral alta y el apetito también. “Ya que nos queda poco tiempo, lo mejor es aprovecharlo y disfrutarlo al máximo”, bromeaba un grupo de veteranos participantes en la convocatoria del Concello para conmemorar la “defensa da vila” en 1617 y sus trágicas consecuencias representadas en la figura de María Soliño, transformada literariamente en Soliña.

El centro urbano permanece cerrado al tráfico en las calles del entorno de la plaza de abastos, con excepción de la carretera general, aunque la Policía Local y Protección Civil también la cortarán esta tarde, entre el consistorio y la estación de autobuses, para responder a la afrenta de los invasores. Estos interrumpirán abruptamente la actividad lúdica y festiva para revivir la tragedia, ahora convertida en cita clásica con la historia y con motivación lúdica.

La batalla empezará a vislumbrase desde la Alameda Vella y los piratas cambiarán de planes para desembarcar en Ojea, donde derribarán modestas barricadas y caerán las primeras víctimas. Entre los cascotes del Eirado do Costal buscará María Soliño a su marido, Pedro Barba, y ella no tardará en ser apresada y vilipendiada por un vecindario espoleado por la nobleza, que la acusa de meiga para quedarse luego con sus bienes. El martirio continúa junto al palco de la música y la Praza da Constitución, donde tiene lugar el juicio y el aquelarre. En el Eirado do Sinal María Soliño se encuentra con el fantasma de Pedro Barba y es conducida hasta el Parque da Palma, donde recita su último poema y cumple sentencia, en este caso por obra y gracia de Teatro de Ningures.