O Concello de Bueu pecha hoxe as xornadas que organiza desde o venres ao redor do uso do galego nas redes sociais e nos novos medios. A clausura será co certame “Mergullándonos no TikTok”, que se celebrará a partir das 18.00 horas no Centro Social do Mar e que premiará os mellores videos presentados ata a medianoite do venres.

Este concurso pretende aproveitar o crecemento da rede social TikTok entre a mocidade e propúxose aos maiores de 18 anos que creen un video en galego e de temática libre, que deberon etiquetar a @Concellodebueu e co cancelo #SeVouATikTok. Un xurado formado por tres recoñecidas creadoras elexirá aos tres gañadores, que se darán a coñecer no acto desta tarde. A xornada de onte estivo adicada ao galego dentro da industria cultural dos videoxogos. O Concello contou coa colaboración do Museo do Videoxogo (Muvi), situado en Cangas, co que organizou unha exposición, unha presentación e unha mesa redonda. Pola tarde presentouse o videoxogo galego “Avoo” , creado pola empresa Iseltec, e celebrouse un obradoiro no que cativos e maiores puideron desfrutar dun xogo activo que explora a cultura e identidade de Galicia.