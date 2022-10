Amancio Ortega estira el verano en la ría de Aldán

Este fin de semana se volvió a ver el yate del dueño de Zara en la ría de Aldán, de donde prácticamente no ha salido desde el verano. Son las cosas de tener el paraíso al lado de casa. Parece que ayer había bastante gente a bordo para disfrutar de esta prórroga estival que nos ha dado el cielo. ¡Quién pudiese!

Llegan los turco berberiscos y parece que también la lluvia

Cangas conmemora hoy el asalto turco berberisco de 1617 y parece que los piratas que desembarcarán hoy en la villa traerán consigo la lluvia. No sabemos si es una casualidad o si habrán invocado a algún hado para que les acompañe. En todo caso, parece que las precipitaciones no llegarán hasta la noche y no deberían deslucir la representación del desembarco. Aún así tampoco conviene hacerse ilusiones. Las ansiadas lluvias parece que vienen solo de visita y que el martes regresa el tiempo seco. A lo mejor en otras circunstancias sería una buena noticia, pero con la sequía que tenemos encima el agua es más que bienvenida.

La Guardia Civil “escolta” a Ana Pontón

La visita y multitudinaria comida en la que participó ayer Ana Pontón en Moaña no pasó desapercibida para la Guardia Civil de Tráfico. Nos cuentan que algunos asistentes se encontraron con los agentes a la salida del acto y no les quedó más remedio que soplar. Eso sí, por lo que nos cuentan unos y otros debieron esperar bastante. Los discursos previos a la comida, que prometían ser breves, se prolongaron durante tres cuartos de hora. ¡Si se llegan a alargar más que comida ya sería una cena!