“O meu compromiso está con Moaña aínda que o Bloque chegue á Xunta”

Leticia Santos, alcaldesa de Moaña dende o 2015, foi elixida pola asemblea do BNG para repetir como candidata á Alcaldía nos comicios de maio de 2023. É a primeira candidata confirmada en Moaña. Hoxe a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, a arroupa nunha comida con simpatizantes en Samertolaméu á que están anotadas perto de 500 persoas.

–Tivo dúbidas nalgún momento para presentarse á Alcaldía por terceira vez?

–Teño un equipo de confianza e solvente, aínda teño un proxecto pendente por sacar adiante. No momento en que a militancia me pediu de xeito unánime que continuase, creo que se daban todos os ingredientes para decidir presentarme novamente. Teño a mesma ilusión do primeiro día.

–Este segundo mandato estivo marcado pola pandemia do COVID-19. Esa situación freou proxectos que xa quería ter listos a estas alturas?

–Considero que a pandemia freou máis a vida da xente da que afectou á nosa política municipal. En pandemia traballamos a máis ritmo que nunca para dar resposta aos novos retos. Grazas a ter feito un traballo moi importante de redución da débeda do Concello puidemos destinar dous anos, con máis de 1 millón de euros, importes para tratar de paliar a situación das familias e das empresas que máis o precisaban. Teño que agradecer o traballo do persoal municipal e fundamentalmente a colaboración do equipo de voluntarios de Protección Civil, que estiveron moitos meses traballando coas familias que máis o necesitaban, incluso facendo chamadas para que se sentisen arroupadas. Nunca poderei agradecer ese traballo. A responsabilidade e solidariedade da veciñanza e das pequenas empresas foi moi importante durante o peor da pandemia.

–As protestas ante os problemas da atención primaria están a marcar a segunda parte do mandato. Serviron de algo 10 meses de concentracións?

–Este mes se cumple un ano dende que eu, igual que moitos usuarios de tarde, quedamos sen médicos de atención primaria. Nunha conversa recente co xerente da área sanitaria prometen que as prazas de médicos se cubrirán este mes e que da volta das urxencias teremos novas pronto. Creo que a presión foi importante para que se dera resposta. Hay que acadar un reforzo da atención primaria e da saúde mental.

–Desenvolver os terreos para o centro de saúde e cederllos ao Sergas é o feito do que se sinte máis orgullosa como alcaldesa?

–Nos presentamos cun programa de goberno no 2015, compartido co pacto co PSOE, coa prioridade de sacar adiante o novo centro de saúde. Precisamos de sete anos de goberno para conseguilo. Era fundamental. No mandato 2015/2019 avanzamos en cuestións urbanísticas para nestes catro anos poder conseguilos. É das infraestruturas máis necesarias de Moaña e son consciente diso.

–Parten como primeira forza de Moaña. Aspira a unha maioría absoluta ou prefire ser prudente?

–Por méritos do meu equipo creo que a merecemos, pero vai estar na man da veciñanza e teremos que respectar a posición que a veciñanza nos queira dar. Partimos dunha posición reforzada, con sete persoas concelleiras.

–Leva oito anos cun equipo continuísta. Os moañeses poden esperar un cambio profundo na lista electoral do BNG?.

–Eu espero que non. Agardo que todos poidan manterse. O que me gustaría é que ninguén deixase o equipo, pero é verdade que hai circunstancias persoais que poden facer a algún concelleiro actual deixar o equipo despois de oito anos de adicación plena e absoluta. Pero traballamos para presentar unha lista con bastante continuidade e igual de solvente. Igualmente, penso que conseguimos ser un goberno de coalición exemplar durante sete anos co PSOE. A revolución nas listas é máis doutras forzas políticas que da nosa. Nós demostramos levarnos ben e traballar a gusto.

–O resto de formacións aínda non presentaron candidatos. Ten inquedanza polos movementos dos rivais, ou por se o PP pode dar un golpe de efecto para recuperar a posición de forza máis votada?

–Creo que nós temos unha candidatura seria. Fomos a primeria forza en decidirnos porque nós non andamos nin con pelexas internas nin con dúbidas existencialistas. Temos un liderado claro e un equipo sólido e capaz”.

–Por vez primeira en moitos anos as enquisas danlle ao BNG posibilidades de gobernar a Xunta. E Ana Pontón respalda o seu goberno sempre que pode. Hai risco de que dea un salto á política galega se repite na Alcaldía?

–En Moaña sentímonos moi respaldados pola voceira nacional. Creo que a xestión da nosa vila demostra o modelo que ten o BNG para toda Galicia. Pontón é a mellor persoa para gobernar Galicia. A min a veciñanza me porá onde considere. Comprométome coa xente de Moaña e se me respaldan o meu compromiso está aquí.

“O auditorio e o paseo de Seara serán a prioridade”

–A Plataforma Proauditorio aceptou a proposta do goberno local de ubicar o espazo cultural no baixo dun futuro edificio de vivendas sociais en Sisalde. Como vai a tramitación dese proxecto tamén demandado dende vai anos?

–Levabamos moito tempo de tramitación. Agora se decidiu ubicalo nunha parcela municipal de licenza directa. Posiblemente a vindeira semana convocaremos á Plataforma Proauditorio a unha reunión para expoñer o modelo de prego técnico que preparamos. Se hay consenso, sacaremos o antes posible a licitación a redacción do proxecto básico e o de execución. As dúas plantas superiores do inmoble se destinarán a vivendas para alugueiro social, ante a escaseza de oferta en Moaña.

–Un asunto que leva anos paralizado é o remate do paseo de Seara, coa rehabilitación de toda a fronte marítima e dos estaleiros. Costas respostou ante a súa petición?

–Pediu varias aclaracións que foron resoltas, pero temos solicitado dende 2019 a concesión e seguimos á espera. Este proxecto, xunto co do Auditorio, serán algunhas das prioridades no vindeiro mandato se teño a confianza dos veciños.