O Centro Social do Mar de Bueu acolleu onte a apertura das xornadas “Bueu e a fala: o galego 3.0”, que son unha oportunidade para reflexionar sobre o uso da lingua nas redes sociais e nos novos medios de comunicación.

A xornada de hoxe estará centrada na industria cultural do videoxogo, coa colaboración do Museo do Videoxogo (Muvi), situado en Cangas. Ás 11.00 horas terá lugar a presentación “O galego na industria cultural do videoxogo”, na que estarán presentes representantes do Muvi. A continuación, ao redor das 11.45 horas, na sala Amalia Domínguez Búa, abrirase unha mostra sobre a historia do videoxogo en galego. Ás 12.30 horas, de novo no Centro Social do Mar, haberá unha mesa redonda sobre o galego nos videoxogos. Pola tarde, a partir das 16.00 horas, preséntase o videoxogo interxeracional galego “Avoo” e logo haberá a posibilidade de desfrutar deste videoxogo.

As apertura das xornadas foi onte cunha charla e un faladoiro acerca do uso do galego no audiovisual e nas redes. Ao fío desta medianoite rematou o prazo para participar no concurso “Mergullándonos no TikTok”. Agora un xurado formado por tres recoñecidas creadoras de contidos na rede decidirán os tres videos gañadores. O resultado final desvelarase mañá nunha gala no Centro Social do Mar a partir das 18.00 horas. As personas gañadoras recibirán un “kit tiktoker”.