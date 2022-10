Sotelo asegura que la alcaldesa busca dividir a las parroquias de Aldán y O Hío

“Me parece indecente buscar el enfrentamiento entre dos parroquias para desviar la atención”, aseguraba el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, en relación a la reunión convocada por la alcaldesa en la que participaron el miércoles todas las asociaciones vecinales de la parroquia de O Hío y dos de la de Aldán. Asegura que es imposible que se cierre el centro de salud de Aldán, entre otras cosas porque no hay sitio en el de Cangas para acoger todas las cartillas que tienen Aldán y O Hío. Menciona que ahora mismo se están haciendo obras para una consulta de enfermería, pero no hay espacio para nada más. También indica que para que se habrá el consultorio de O Hío lo primero que hay que tener es médico, y aún no se cubrió la plaza.

Sostiene el ex regidor local que es una estrategia para dividir y la involucrar a la Xunta en algo a lo que el gobierno local no sabe dar respuesta, que es ceder los terrenos necesarios para que el Sergas construya en A Rúa el Centro Integral de Salud (CIS). “Llevamos dos años desde que se tomó el acuerdo y ni tan siquiera se realizó la modificación de crédito acordada en pleno para la compra de los terrenos en A Rúa. Lalín, que en su día se unió a Cangas en su lucha por la definición de CIS, ya cuenta con un macroedificio y la Xunta sacó a licitación la adjudicación de la construcción del de Moaña. Esa es la realidad de lo que sucede en Cangas”. José Enrique Sotelo está convencido de que la alcaldesa de Cangas había convocada a las asociaciones de vecinos de Aldán y O Hío por los vertidos de la Casa del Mar, que acoge el Centro de Salud de Aldán, donde acuden también los vecinos de O Hío, después de que el Sergas cerrara el consultorio cuando empezó la pandemia. Manifiesta que no se puede tratar de convencer a la gente de que el origen de los vertidos de fecales es del río Orxas, porque si fuera eso se conectaría un tubo a la red y el problema estaría resuelto en dos días, como mucho. Además, indica que río arriba también vertidos, que incluso se produjeron esta semana, por lo que no se puede culpar a la Casa del Mar en exclusiva del problema. “¿Si lo tienen tan claro porque no realizaron la conexión?” Vuelve a insistir José Enrique Sotelo que el saneamiento es competencia municipal, pero como ve que la capacidad de gestión del actual gobierno local es nula, será él quien se ponga en contacto de Aguas de Galicia para que realice el estudio sobre el saneamiento del municipio. El portavoz del PP se queja del gobierno local, que no consigue sacar adelante nada. “Nos quiere narcotizar a todos para que no se vea la realidad”, afirma el líder popular. En este sentido, también manifiesta lo que tiene que hacer el gobierno es hacer que la concesionaria del ciclo del agua cumpla con el Plan de Inversión y arregle los bombeos, que eso si que es buena parte del problema. “Es una vergüenza y eso demuestra la catadura moral de la alcaldesa Victoria Portas y del primer teniente de alcalde, Mariano Abalo”. Desde el Partido Popular no se ve mal la idea de levantar la canalización del río Orxas a su paso por Aldán, ya no solo por una cuestión estética, sino porque de esa forma se podría averiguar con más certeza la procedencia de los vertidos de fecales. José Enrique Sotelo recuerda que su gobierno ya lo hizo con el río en Vilariño. Por otra parte, las asociaciones vecinales de Aldán que acudieron el miércoles a la reunión con la alcaldesa van a intentar que las que faltaron participen en la próxima reunión con la regidora local, Victoria Portas.