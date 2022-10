Homenaje al jubilado médico de O Hío.

Nunca es tarde. Alberto Pérez Freijomil, que dejó huella entre los vecinos de la parroquia por su dedicación a los pacientes desde el año1990, recibió ayer un homenaje de los vecinos, en el que estaba su mujer, Emilia González.

Los partidos políticos, en la rampa de salida

Que nos cuentan que Esquerda Unida sigue manteniendo reuniones con distintos colectivos de Cangas, algo que se interpreta por muchos como su interés por concurrir a las elecciones municipales. En lo mismo está Podemos, que sale de su hibernación a medida que se aproxima la fecha. Pero aún no sabemos si ambos van ir juntos o separados. Los que teníamos olvidados, la verdad, es a los de VOX. Pensábamos que no iba a ser fácil organizar una candidatura en Cangas para acudir a las elecciones, pero hay gente muy activa en las redes que desmienten esta opinión. Nos comentan que se está generando entusiasmo alrededor de VOX, antaño impensable. Así que el PP tiene que temer otra vez. Es un obstáculo para la mayoría absoluta que necesita para gobernar. Además, lo de VOX, como en Castilla y León, están dispuestos a abrir la boca. También me cuenta que hay dudas en Avante! Candidatura Independiente.

Félix Juncal y las encuestas

Quien está preocupado por las encuestas es Félix Juncal, alcalde de Bueu. Está convencido de que ya hay alguna en el mercado. No es que reniegue del bipartito, que lo repetiría, pero siempre está bien crecer.