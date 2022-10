Las cabinas de Bueu, a punto de pasar a la historia

Las cabinas telefónicas de Bueu están a punto de pasar a la historia y una de ellas se encuentra ya precintada por motivos de seguridad. Con la nueva Ley General de Telecomunicaciones estos puntos telefónicos pierden la condición de servicio público universal y el próximo 31 de diciembre se extingue la concesión de Telefónica.

En el centro de Bueu hay tres cabinas, ninguna de las cuales está operativa. Los empleados de la empresa contratada por la operadora para retirar las cabinas comenzó por la ubicada en el cruce entre las calles Eduardo Vincenti y Pazos Fontenla, pero no pudo completar el proceso. Los operarios tuvieron que romper uno de los cristales laterales para intentar acceder al cajetín, pero ni aún así pudieron retirarla. “Van a volver en los próximos días para retirar el bloque completo con un camión grúa”, explica un vecino que estaba presente en el primer intento de retirada. Mientras tanto se procedió a precintar el puesto telefónico por motivos de seguridad.

En el centro urbano hay otras dos cabinas. Una está situada frente al Concello de Bueu y se encuentra en mal estado de conservación. No está operativa y también tiene rotos los cristales laterales. Quizás la más icónica es la que se encuentra en el barrio de Banda do Río, que responde a la imagen clásica de las cabinas: una especie de carcasa para meterse dentro, como la que inmortalizó José Luis López Vázquez en la película “La cabina”. En su día fue incluso protagonista de uno de los concursos fotográficos organizados por los vecinos de Banda do Río, precisamente por su pronta desaparición.