O Concello de Bueu abre hoxe as xornadas “Bueu e a fala: o galego 3.0”, unha iniciativa que pretende ser unha refñexión ao redor do uso do galego nas redes sociais e nos novos medios de comunicación.

A apertura será ás 17.00 horas no Centro Social do Mar coa charla “Vento nas velas no audiovisual”, con Marcos Maceira, da Mesa pola Normalización Lingüística. Ás 19.00 horas haberá unha mesa redonda titulada “Como peixes na rede” na que se presentarán tres experiencias vencelladas a novos medios en galego.

A xornada de mañá estará adicada ao mundo dos videoxogos, coa colaboración do Museo do Videoxogo (Muvi) de Cangas e que incluirá unha exposición na sala Amalia Domínguez Búa. No Centro Social do Mar haberá unha presentación sobre o galego na industria cultural do videoxogo (11.00 h) e a mesa redonda “O galego no videoxogo” (12.00 h). A partir das 16.00 h presentarase o videoxogo interxeracional galego “Avoo”.