Vecinos de Coiro denuncian el deterioro de la calle Boticaria ante la pasividad municipal

“La red de saneamiento está muy deteriorada, el pavimento se hunde y la calle está plagada de baches”, explicaba ayer Antonio Novio, un vecino de la Rúa da Boticaria –próxima al vial de Espíritu Santo, en Coiro– mientras retiraba la plancha metálica que cubre uno de los socavones, frente a su vivienda. Dice que es solo un ejemplo del mal estado de toda la calle, donde abundan los baches y una sensación de “abandono” por parte de los responsables del Concello de Cangas, que “prometieron arreglarlo en varias ocasiones, pero pasan los años y todo sigue igual”, abunda.

“¡Ya ves tú cómo está todo!”, protesta otra vecina desde la ventana de su vivienda, y apunta que hace tiempo se pavimentó un pequeño tramo del vial, pero “parece que los políticos decidieron emplear el dinero en otras cosas” y no se completó la actuación. Antonio explica que trasladaron sus demandas al Concello “un montón de veces”, recibiendo buenas palabras, pero no hechos. Incluso el compromiso del edil del PSOE Eugenio González, entonces en el gobierno, de que “se haría con fondos del Plan Concellos, pero nada...” Anuncia que, si no se actúa, “habrá movilizaciones”.