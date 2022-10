Iago Aspas levanta pasiones en medio del frío.

Allá en donde haya un moañés, allá está Iago Aspas para arrimar el hombro. Ayer en la feria Conxemar acudió al stand de la firma moañesa Videmar. En la foto, el empresario 100% de Moaña Víctor Videira y el mejor futbolista de España.

Ni rastro de la batalla fiscal en Cangas

En medio de la polémica nacional alrededor de los presupuestos que presentó el Gobierno, el de Cangas sigue maldiciendo no haber podido sacar el suyo adelante, que era el del 2022. Pero no hubo ni un solo gesto para la galería de cara a los presupuestos de 2023. Que bien podía presentar el gobierno local _no nos olvidemos que está en escueta minoría una propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, en la que podía incluir la bajada del IBI, o mismo del impuesto de vehículos. Pero nada. De momento aún está con la resaca del fracaso de los presupuestos de este año. Y también extraña que la oposición, ahora que ya entramos de lleno en campaña electoral, no solicite rebajas fiscales, que tan de moda están, tanto en la diestra como en la siniestra.

Petróleo y alienígenas

En Aldán son todo preguntas respecto a los trabajos que se llevan a cabo debajo de la Casa del Mar. Que dicen que, a lo mejor, sin dejan todo en su sitio, dentro de unos años saldrá petróleo, que tendrán un precio más alto que los vertidos de fecales que tanto inundaron este año la desembocadura del río Orxas. También puede salir un alienígena de esos que busca Alberto Casas.