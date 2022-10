Una imagen demasiado habitual.

Lo de la recogida de basura en Cangas es harto difícil de entender. Pero no es nada raro que nos encontremos con contenedores que rebosan basura y que se acumulan bolsas a su alrededor. La foto es de Aldán, pero pasa en Cangas, en la calle Gondomar.

Parques infantiles o escenas de crímenes

Que nos cuentan que a este paso el parque infantil de Nazaret se va a quedar sin columpios. Ahora mismo hay ya tres juegos precitandos, él último ayer por parte de la Policía Local de Cangas. Al parecer, la actuación de los agentes se debe a las quejas de las madres y los padres. A los niños siempre les queda jugar a saltar obstáculos. Por cierto, que también hay columpios precintados en el parque infantil ahora denominando “Pereiro Francés”. Los parques infantiles de Cangas casi parecen escenarios de crímenes, con cintas por todos los lados.

El demasiado y artificioso ruido del pleno de Cangas

¡Qué tampoco se nadie rasgue las vestiduras por lo que pasó en el pleno del viernes!. El enfrentamiento verbal entre la regidora local de Cangas, Victoria Portas, y el portavoz socialista, Eugenio González, está lejos de algunos comportamientos que se mantuvieron no hace mucho tiempo, cuando no se respetaba el salón de plenos y se encerraba en ellos a los representantes de la corporación. No entiendo que ahora un poco de estruendo sea para tanto. Es muy difícil de creer que en múltiples plenos no se dijeron cosas peores unos a otros.