Casi un año después de que el gobierno local presentara el Plan de Morbilidad Urbana Sostenible, todavía no fue aprobado por la corporación municipal de Cangas. El gobierno local no hizo amagos de llevarlo a pleno y en su seno hay diferencias sobre el trabajo realizado por la empresa adjudicataria. Los detractores consideran que se trata de un PMUS imposible de llevar a cabo, que se sostiene solo en el plano, pero no en la realidad. Desde la propia Policía Local se habían presentado alegaciones a plan y tampoco parece que hubiese contestación a las mismas. Estaba previsto que en la Mesa de Mobilidade se estudiara el trabajo y el gobierno insistía mucho en que se trataba de un borrador. Pero lo cierto es que estaba todo detallado. El documento definía obras por un importe de 11,5 millones de euros en carreteras y sendas fluviales. Las mayores inversiones eran para convertir en vías urbanas nueve tramos de la PO-551 y de la PO-313. El plan de rutas por los ríos incluía once itinerarios y un coste de 2,9 millones de euros. La oposición está convencida de que el gobierno local no lleva el PMUS al pleno por miedo a que sea rechazado.

Por otra parte, la remodelada estación de servicios empezó ayer a ser operativa. Los autobuses ya no se quedaban en el exterior, sino que usaban las dársenas, donde recogían y dejaban ya a los pasajeros. Las barreas de la estación, uno de los puntos polémicos en su día, permanecían abiertas, lo que no impedía que otros vehículos o peatones circularan por el la zona exterior de la terminal de autobuses. Pero siguen sin haber fecha para la inauguración de la terminal.