La “caza” de ovnis parte en autobús desde Moaña

“Proyecto de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos. EVA I”. Ese es el texto que rodea a un escudo con varias aeronaves y que luce en un autobús estacionado en la explanada de A Mosqueira, en el centro urbano de Moaña. Su propietario es el vecino del municipio Alberto Casás, que lo reconvirtió en una vivienda y oficina con la intención de recorrer todas las zonas de España en las que se reportan avistamientos de ovnis con la intención de desvelar estos misterios. Con más de 50 años, lleva desde los 20 investigando los fenómenos ufológicos y tiene un canal de YouTube al que ha subido más de 600 vídeos hasta la fecha. Con pasado como militar en la Brigada Paracaidista (Bripac), Alberto Casás ha decidido emprender un viaje, que deberá arrancar este mes y que no tiene fecha de final. “El objetivo es recopilar toda la información que pueda y aclarar las dudas sobre estos casos. No es una contrarreloj, debemos tener paciencia. Será una tarea que nos lleve muchos meses. Hay un problema cuando los periodistas intentan investigar estos avistamientos, y es la prisa que tienen”, defiende.

El moañés emprenderá este viaje en compañía de una antropóloga uruguaya y su primera parada será en San Sebastián de Garabandal, una localidad cántabra del municipio de Rionansa. “Allí en los años 60 se dieron unas supuestas apariciones marianas no reconocidas por la iglesia, pero testigos aseguran que los avistamientos son de ovnis. Normalmente se producen cerca de masas de agua y en este lugar hay un embalse. Es una zona de montaña y vamos equipados para aguantar allí bastante tiempo”. El ufólogo explica que compró y reformó un autobús “sacando los permisos necesarios para que pueda circular” porque su capacidad para víveres y materiales “es mucho mayor que una autocaravana”. La siguiente parada será en la provincia de Burgos “pero no nos marcamos fechas. Hay que estar tiempo en una zona para sacar conclusiones. Otros puntos que quiere visitar en su investigación son Manises (Valencia) y Motril (Granada). Ambas localidades vivieron en 1979 incidentes ovni que saltaron a las páginas de los periódicos de tirada nacional. En el primero un avión de pasajeros tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises después de que el piloto y la tripulación observasen una serie de luces, con colores cambiantes entre el rojo, blanco y verde, que se dirigían hacia la aeronave. Tanto en este caso como en el de Motril intervinieron cazas del ejército para tratar de reconocer las luces que no aparecían en el radar. El responsable del canal Ovnis España, que en unas semanas partirá de Moaña en su autobús adaptado, se acompaña de un radar y de otro tipo de tecnología como lentes de visión nocturna o material para moverse en zonas de alta montaña. El moañés explica que en Galicia hay “constancia de avistamientos aislados, pero no de un sitio con una regularidad en los casos”. Precisamente en el año 2016 el Ministerio de Defensa publicó más de 80 informes desclasificados con 1.900 páginas de expedientes ovni de toda España. Cuatro casos se registraron en Galicia: Ferrol (1966), entre Becerreá y Lugo (1969) y Noia (1989 y 1993). Las entrevistas con habitantes de las localidades con más avistamientos y testigos de los mismos serán clave en el periplo de Alberto Casás. Recuerda también la cantidad de casos relatados por marineros durante las noches en alta mar.