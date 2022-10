Bueu agota de nuevo todas las plazas para los cursos de natación en la piscina

El verano acabó hace unos días, aunque la meteorología por ahora diga lo contrario, pero eso no es excusa para dejar de nadar. Los cursos de natación en la piscina de As Lagoas organizados por el Concello de Bueu y el Club de Natación Galaico de Pontevedra arrancaron ayer con todos los grupos completos. Inicialmente se ofertaron un total de 114 plazas, que se cubrieron en menos de una semana. La gran demanda registrada animó a ofertar nuevos grupos, con 57 plazas adicionales. Éstas también se agotaron en un visto y no visto, tal como confirmaba ayer el edil de Deportes, Ricardo Verde, durante el estreno de los cursos en As Lagoas.

42 La inscripción era gratuita y abierta al público en general, sin necesidad de que los inscritos estén empadronados en Bueu. Estos cursos gratuitos durarán hasta final de año, un periodo durante el que el gobierno local pretende completar el proceso adjudicar el contrato de gestión de la piscina municipal. “Esa es nuestra prioridad ahora”, afirma Verde. En el caso de que al concluir diciembre el proceso de licitación no haya acabado aún los cursos se prolongarán hasta el final del proceso administrativo. Las clases de natación están dirigidas tanto a adultos como a niños nacidos entre 2010 y 2016 y se dividen en dos niveles: iniciación y perfeccionamiento. La oferta inicial incluía diez grupos repartidos entre los lunes y los jueves, en horario de mañana y de tarde. Con las 57 plazas a mayores se completaron nuevos grupos para la jornada de los miércoles. 11 Los participantes en estos cursos recibieron en la jornada inaugural del alcalde de Bueu, Félix Juncal; el edil de Deportes, Ricardo Verde; y el de Medio Ambiente, Xosé Leal. Al mismo tiempo que arrancaban las clases de natación comenzaban las clases de gimnasia “Manténdonos en forma”, que se desarrollan en las instalaciones de la propia piscina, así como en Cela, Beluso y Meiro. En este caso la respuesta vecinal también fue satisfactoria porque los grupos de Bueu y Meiro están completos y quedan vacantes en Cela y Beluso. Las personas interesadas pueden presentar un escrito a través del Rexistro Xeral del Concello.