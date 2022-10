La alcaldesa amenaza con expulsar del pleno al portavoz del PSOE en el debate de Ojea

La desafectación de las naves de Ojea tensan al PSOE de Cangas, que tiene que defender una difícil postura del Gobierno, que no está para nada por la labor, no solo en Cangas, sino en toda España. Pero al grupo municipal socialista le es difícil defender algo con lo que siempre estuvo en contra. Los socialistas de Cangas siempre se manifestaron a favor de la desafectación de las naves de Ojea, incluso en un sentido parecido también se pronunció la secretaria provincial del PSdeG PSOE. Y esto provoca roces. Los hubo en el pleno del viernes entre la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) y el portavoz socialista, Eugenio González, tanto que la regidora local amenazó con expulsar del pleno al edil socialista, que pedía que se atreviera a hacerlo. Fue todo una controversia fuera de micrófono y cuando se debatía la moción del BNG en la que se pedía que el pleno instara al Estado a arreglar las naves de Ojea. La “bronca” plenaria entre ambos ediles no fue a mayores, y muchos no lograron entenderla. González había dejando entrever que tenía mando en plaza más él que ella en determinados organismos donde está presente el PSOE. Victoria Portas no se atrevió a expulsar del pleno a González y la bronca que mantenía ella ante el micrófono y el portavoz socialista fuera de él, se difuminó poco a poco. Claro que la alcaldesa también dejó dudas sobre la suspensión de una reunión con la cúpula de Costas del Estado como consecuencia de un ataque cibernético cuando se estaba discutiendo sobre la desafectación. La alcaldesa recordó que hubo un informe favorable de Costa para la desafectación, de ahí que exista sorpresa cuando se dice ahora que no.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, José Enrique Sotelo, recordó que en al año 2021 había presentado una moción para que se recuperara la cubierta de la nave de Ojea, cuando aún no se había desplomado el techo, algo que acordó el pleno por unanimidad. El líder del PP insistía en que se trataba de un acuerdo plenario más incumplido por el gobierno municipal. El PP aquí estaba provisto de artillería y claros enemigos políticos que se encontraban al descubierto: el gobierno local que dirige ACE y el Gobierno del Estado, en manos, sobre todo, del PSOE. Pero no utilizó la artillería contra el gobierno del Estado, sino c contra el gobierno local, al que consideraba responsable de que no se protejan las naves de Ojea, porque consideran que el Concello de Cangas tiene que ser capaz de gestionar esta situación. Que a pesar de todo el ruido, la moción nacionalista fue aprobada por unanimidad. Así, el pleno acordó trasladar al Estado su rechazo a la negativa de la desafectación del espacio público de Ojea, demandar también las actuaciones urgentes y necesarias para evitar el deterioro de las estructuras y el relleno que pone en peligro a los vecinos, demandar al gobierno municipal la elaboración de un informe técnico detallado de la situación de la estructuras industriales y de todo el espacio de Ojea y una reunión urgente con todos los grupos municipales para trasladar este informe, así como una explicación técnica sobre el mismo. La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, manifestó su incredulidad por el hecho de que se siga permitiendo aparcar en la zona conocida como el helipuerto de Cangas, por el extremo peligro que conlleva según los técnicos de Costas.