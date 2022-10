La Xunta sigue sin aportar una solución a la reivindicación de los vecinos del barrio de Broullón, en Moaña, para que se adopten medidas que acaben con la inseguridad de la carretera PO-313, que atraviesa el barrio y en la que se “juegan la piel” cuando cruzan para ir de una casa a otra. La PO-313 une los municipios de Moaña y Marín y debido a su tráfico, los vecinos piden pasos de cebra y reducción de velocidad. Ayer, la diputada del PSOE, Leticia Gallego, reclamó a la Xunta en el Parlamento que ejecute las obras imprescindibles para la mejora de esta seguridad y construya sendas peatonales y ciclistas, pero lamenta que el PP votara en contra de su petición, que presentó como proposición no de ley.

La diputada califica de “vergüenza” que la Xunta ponga como excusa para renunciar a la mejora, que en la vía no se han registrado demasiadas víctimas en los últimos años. Aludió a la petición de los vecinos y vecinas del barrio reclamando desde 2021 pasos de peatones y semáforos, a lo que la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) respondió que no se podia porque no existían aceras en los dos márgenes y que solo se registraron cinco accidentes con víctimas en los últimos diez años.

Gallego recordó que la carretera, que vertebra varios barrios de la villa, es de titularidad autonómica, y por lo tanto es la Xunta la que debe de dar cuenta de la falta de seguridad viaria. Señaló que en concreto en el barrio de Broullón “non existe nigun paso de peóns, a pesares de que existen numerosas vivendas unifamiliares e servizos nos dous lados da estrada”. Esta situación ya llevó a los vecinos y vecinas a concentrarse el pasado miércoles junto al vial, en señal de protesta.

Leticia Gallego critica que el PP “sea o partidario do non” al negarse sistemáticamente a cualquier actuación que garantice la seguridad en esta carretera, incluso llegando a rechazar las enmiendas presentadas por los socialistas gallegos en el debate de los Presupuestos autonómicos de 2022. Reclama que las actuaciones sean incorporadas a las cuentas de la Xunta para 2023 y advierte que de no hacerlo, supone un agravio para con el Concello, que carece de unas infraestructuras con las que sí cuentan otras localidades.