Un parque para recordar a Pereiro Francés.

El parque galáctico lucirá desde esta tarde la placa con el nombre del pediatra Dr. Pereiro Francés, en cuyo honor se le dedica el recinto. Los actos son a las 18:00 horas. En la Capela se exponen los dibujos del certamen de Chuchamel también en su honor

Pasar lista en el Auditorio de Cangas

No estaba nadie, o sí, para pasar lista ayer en el Auditorio Municipal de Cangas “Xosé Manuel Pazos”. Euloxio Santos no dudó en decir lo que muchos piensan, que el fallacido alcalde de Cangas era el pegamento de esta izquierda que ahora está desunida en el gobierno y fuera de él. De la corporación municpal de Cangas solo estuvieron los tres ediles socialistas. Tal vez alguno, si aparecía, no sería bien visto. Por allí estaba, vestido de gala, el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que quiso dejar constancia de su aprecio personal al homenajeado.

Una piscina que se cae

Tener la piscina muncipal de Cangas como se tiene no es de recibo. Es que no tiene excusa y la alcaldesa no debería consentirlo. Es la imagen de un pueblo que se desmorona, que se cae a pedazos. Y si está pensando en repetir conviene trasladarla la misma mucho más allá.

El empeño en nombrarlo todo

Y en esto de poner nombres a las cosas, empeño que nació con Macondo, no hay un hueco para recordar a los que hicieron cosas bajo la bota, en medio de una trinchera política llena de fango.