Llueve en el interior de la piscina de Cangas y las maderas se caen del techo

Usuarios de la piscina municipal y del gimnasio de Balea denuncian el mal estado de las instalaciones, la mala gestión de las mismas y el abandono del que son objeto por parte del Concello de Cangas. Los usuarios demandan del Concello que se realicen reparaciones que se antojan urgentes e imprescindibles, ya que el estado en el que se encuentran no solo es lamentable, sino pelirgroso. “Maderas que se caen de los techos, que pueden provocar algún accidente, llueve dentro de los venturarios y los pasillos están llenos de calderos para recoger el agua de las numerosas goteras que hay”.

Los usuarios, que están dispuestos a recoger firmas, también denuncian el mal estado en el que se encuentra la sala para hacer gimnasia. Manifiestan que hay tres máquinas de correr que llevan 10 días fuera de servicio, material no apto para hacer ejercicio, cuerdas rotas, balones desinchados; todo un caos. Están convencidos de que si esta dinámica se mantiene en el tiempo “nos quedaremos sin instalaciones”. Recuerdan que cada año la piscina cierra 15 días, supuestamente para cuestiones relacionadas con el mantenimiento, pero no se aprecia en absoluto ninguna mejora, al contrario. Afirman que no denuncian el estado de la piscina municipal de A Balea para fastidiar a nadie, sino para seguir teniendo unas instalaciones muncipales durante muchos años.

La instalación de A Balea estuvo cerrada al público desde el día 30 de agosto hasta el 11 de septiembre ambos incluidos. El motivo no era otro que el mantenimiento preventivo, como limpieza y desinfección de las dependencias.

El primer teniente de alcalde del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE) culpa de la situación de la piscina a la actitud de PP y PSOE, que estrangulan con sus decisiones la economía del Concello, impidiendo aprobar unos presupuestos muincipales para este año donde había una partida presupuestaria de algo más de 700.000 euros destinada a instervenciones en las instalciones deportivas municipales. Abalo asegura que la oposición impidió esta fórmula y que ahora el gobierno tiene que recurrir a un plan B, que todavía no está muy claro, para obtener el dinero necesario para invertir. El primer teniente de alcalde afirma que el Concello de Cangas es consciente de la situación y que trabaja para ofrecer una rápida solución. Considera que PP y PSOE mantienen una política en la que prevalece el estrangulamiento económico del Concello, limitando su capacidad de intervención, antes de velar por mantener en perfecto estado las instalaciones, en este caso las deportivas. Abalo también menciona el Estadio Municipal de Verín, que necesita también de una intervención o el pabellón de Romarigo. Estas obras no están incluidas dentro del Plan Concellos.

Una sentencia que se sigue sin cumplir

Mariano Abalo habla de irresponsabilidad absoluta del PP y PSOE, que no le pasa factura porque considera que su negativa a aprobar los presupuestos no influyen en estas cosas, y si lo hacen. Pero no hay mucha respuesta respecto al hecho de que la piscina municipal de A Balea siga con un contrato el precario, por no decir ilegal. Existe una sentencia dictada por la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de 31 de mayo de 2019, que desestimó el recurso presentando por el concello de Cangas contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por el que se anula el procedimiento de licitación. El Concello no cumple la sentencia y mantiene a la empresa. Y todo está pendiente de la decisión de una comisión especial que, según acuerdo plenario, iba a decidir el modelo de gestión: prestación de servicio, licitación para una concesión o gestión pública. Pero tras un año, la comisión aún no se pronunció.