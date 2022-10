Empiezan a llegar los médicos que faltaban a Moaña, pero las urgencias se resisten

La Consellería de Sanidade ha adjudicado, dentro del concurso de méritos convocado en abril en Galicia para atender las plazas médicas de difícil cobertura en Atención Primaria, la primera tanda de 11 de las 15 vacantes correspondientes al Área Sanitaria de Vigo, de las cuales dos son para el Centro de Salud de Moaña. De esta manera se cubren dos de las tres plazas vacantes en este municipio, una de las cuales cumpliría, a finales de octubre, once meses sin cubrir. En esta primera tanda, junto a Moaña se adjudicaron tres vacantes en el Centro de Salud de Ponteareas; en Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos; en Valeixe y Crecente; y en Coia, Val Miñor, O Rosal y Porriño.

La intención de la consellería es realizar un segundo llamamiento próximamente para cubrir las plazas que quedan pendientes en Moaña y en Cangas, en O Morrazo; y en A Guarda y O Rosal, en el Baixo Miño. En Moaña quedaría por cubrir una más. La Casa do Mar se había quedado el año pasado sin dos médicos de tarde, uno de ellos en octubre, que figuraban en este concurso al que se incluyó una tercera plaza de nueva creación que se contemplaba en el Plan de Atención Sanitaria 2019-2021. Una de estas tres vacantes se cubrió en mayo, aunque en un concurso de traslados, otra de las médicas del turno de mañana se marchó para Vigo, por lo que las vacantes volvieron a ser tres.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, valora de forma muy positiva esta adjudicación, entiende que será para cubrir una de las plazas del turno de tarde y la de nueva creación, a la espera de que el Sergas se lo confirme. También espera que las incorporaciones se hagan lo antes posible porque a finales de octubre se cumplirían once meses sin una de las médicas de tarde, que era precisamente su médica de cabecera. La Consellería asegura que se incorporarán a lo largo de este mes,

Pese a todo, la Mesa Local da Sanidade de Moaña sigue adelante con las concentraciones de todos los domingos ante la Casa do Mar, que políticos y vecinos realizan, de forma ininterrumpida, desde el 12 de diciembre para reclamar que se cubran todas las vacantes médicas, el regreso de las urgencias, que se trasladaron en 2020 por la pandemia a Cangas; y el refuerzo de las ambulancias del 061 con un vehículo más para O Morrazo. Santos, como presidenta también de la Mesa, explica que el acuerdo fue seguir con las concentraciones mientras todas las plazas no estén cubiertas y no se recuperen las urgencias. También es cierto que ya sabían que para cubrir las plazas había que esperar al concurso, pero dice que las concentraciones seguirán mientras no se normalice la situación. Sanidade se había comprometido al regreso de las urgencias a Moaña, pero pendiente de realizar obras de adaptación en la Casa do Mar. Por el momento, no hay fecha para esas obras, ya que la Gerencia de Vigo aseguró que primero tenía que consensuarlas con toda la plantilla cuando estuviera al completo.

El caso del Centro de Salud de Cangas se ha complicado, con cuatro vacantes médicas a día de hoy. Cuando se convocó el concurso de la Xunta, en Cangas faltaba un médico de tarde y otro en el centro de Aldán-O Hío. Pero ahora faltan dos de mañana por concurso de traslados y renuncia. En la selección de personal en este concurso, Cangas ha quedado para esa segunda tanda. El jefe del servicio, Benigno Villoch, asegura que la situación se va llevando con más trabajo y reforzando las urgencias, aunque se ha notado un aumento en la demora de la atención, pero “nada comparable a la del hospital”, dependiendo del cupo, en torno a 2 días -los que menos- y 10 como máximo. Villoch reconoce que el mes de septiembre es complicado por las vacaciones y en octubre se va normalizando hasta las Navidades cuando vuelven las vacaciones.

Regreso de las urgencias

Respecto al regreso de las urgencias de Moaña a la Casa do mar, Villoch sigue sin fechas, pero él defiende que sigan en Cangas porque no tiene sentido un PAC con un solo médico: “Si tiene que salir a un domicilio, se queda vacío. Lo importe es acudir a unas urgencias en donde haya médicos”. Señala que en Cangas está garantizado porque hay dos además del equipo de Moaña, por lo que, si alguno sale a un domicilio, siempre hay alguien atendiendo. Lo mismo ocurre, dice, en Aldán, en donde hay dos médicos, a la espera de incorporar la plaza vacante de O Hío.

Cree que hay que ir a centros grandes, que aglutinen los servicios, que los terrenos de A Rúa son los apropiados para el nuevo edificio sanitario, pero solo falta que los políticos pongan los terrenos a disposición de la Xunta. Añade que la consellería tiene 14 millones de euros aguardando para construirlo. Recuerda que Cangas y Lalín habían iniciado la carrera por la construcción de los nuevos centros de salud al mismo tiempo y Lalín ya lo va a inaugurar mientras que Cangas todavía no tiene terrenos.

Siguen las firmas para la Iniciativa Legislativa Popular de SOS Galicia

Los colectivos de la sanidad siguen recogiendo firmas en O Morrazo en apoyo a la proposición no de ley, por Iniciativa legislativa Popular, que va a presentar la Plataforma SOS Galicia para revitalizar y fortalecer los mecanismos sanitarios de Atención Primaria. Señala que ya antes de la pandemia, el sistema sanitario gallego arrastraba debilidades que se agravaron con el COVID. El objetivo de esta iniciativa es implantar medidas para revitalizar la Atención Primaria, con la atención personal al paciente como regla general para las consultas médicas, correspondiéndole la decisión de ser atendido de forma telemática o personal.También tener más matronas ya que la salud reproductiva y sexual de las mujeres tiene necesidades específicas, así como recuperar las gerencias de Atencion Primaria y desarrollar los consellos de salud de cada área y de Galicia.