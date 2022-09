Vecinos de O Hío piden que se reabra su consultorio, “que no padece los vertidos del de Aldán”

La presencia de vertidos de fecales debajo de la Casa del Mar de Aldán, que ejerce desde hace años del centro de salud de la mencionada parroquia, reanudó la lucha de los vecinos de O Hío para conseguir que la Consellería de Sanidade reabra el consultorio de esta parroquia, cerrado por la pandemia del COVID-19. Los colectivos vecinales de O Hío consideran que la imagen que ofrece el Centro de Salud de Aldán, con los vertidos de fecales debajo y los baños cerrados como consecuencia de ello no es la más adecuada para un centro sanitario, incluso hay dudas de que se pueda mantener abierto el centro con los baños cerrados. Hay que recordar que los vecinos de O Hío tienen que trasladarse al Centro de Salud de Aldán para cuestiones sanitarias desde que empezó la pandemia.

Los colectivos vecinales de O Hío aprovecharon la ocasión para remitir un escrito al Coselleiro de Sanidade donde se abunda en la necesidad de que se reabra el consultorio de Aldán. Recuerdan que mantuvieron dos reuniones con el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, y otros representantes del área. La primera el 5 de noviembre de 2011 y la última el 20 de julio de 2022. No solo trasmitieron su preocupación por el cierre del consultorio de O Hío, sino también el hecho de que no hay transporte público para desplazarse de O Hío a Aldán. Los vecinos de O Hío insten en que se valore la construcción del olvidado Centro de Salud Aldán-O Hío, porque hay terrenos entregados en O Viso al Sergas para esta opción, y también la jubilación del médico que atendía el consultorio de O Hío. Explican los colectivos que el gerente del área quedó de informar en el mes de septiembre sobre la reapertura del consultorio, pero aún no lo hizo, ni nada se sabe de la adjudicación de la plaza de un nuevo facultativo.

“Con la pandemia estabilizada y tras la situación que sufre el actual centro de salud de Aldán, donde tenemos que acudir a consulta, con los baños incluso cerrados por el problema surgido con las fecales no es lógico dar un servicio sanitario en estas instalaciones en estas circunstancias actuales”, indican.

Ahora los colectivos ya piden la reapertura del consultorio de O Hío y alegan que en él no se sufren problemas de vertidos de fecales y que se plantee la construcción del centro de salud Aldán-O Hío, porque no es válido el argumento de la discrepancia entre parroquias. “Acaso se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos para otros asuntos, como la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro”, se preguntan.