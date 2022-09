El PSOE lleva a la Valedora do Pobo el salario de la alcaldesa de Cangas

El grupo municipal del PSOE, a través de su portavoz, Eugenio González, lleva a la Valedora do Pobo el salario de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE). En su denuncia, considera que el 8 de noviembre de 2021 preguntó al secretario de la corporación municipal de Cangas sobre los emolumentos que recibe la regidora local y que a día de hoy todavía no fue contestada. Añade en su denuncia que el salario que cobra la regidora local no le corresponde.

El PP ya había tenido que acudir también al Valedor do Pobo para averiguar el dinero que cobra la alcaldesa de Cangas, salario que debía de estar subido al portal de Transparencia. Según aquella respuesta, la alcaldesa percibe un salario de 2.546,37 euros al mes, lo que supone 3.343,09 euros brutos. Es la cantidad que cobraba el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, con el incremento del IPC. Pazos cobraba en mayor de 2019, la cantidad mensual de 2.489,77 euros, lo que suponía un anual líquido de 34.856,82 euros al año y una retribución anual bruta de 44.910,58 euros. Su salario se correspondía a lo que dejaba de percibir en su puesto de trabajo como profesor del CEIP de San Roque, ni un euro más ni un euro menos. Victoria Portas se quedó con ese mismo salario, con las subidas del IPC. Lo que la oposición le achaca es que el salario de Pazos estaba condicionado al que percibía en su profesión, pero no ocurre lo mismo en el caso de Victoria Portas, que se desconoce el dinero que percibía. La regidora local había anunciado que las pagas extra que percibiría irían destinadas a acciones de carácter social. En este sentido, el PSOE quiere saber exactamente a dónde va dirigido el dinero de esas extras, si es verdad que las deja de percibir.