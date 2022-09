Una exposición recuerda a casi un millar de marineros moañeses fallecidos en naufragios

“Só morre quen é esquecido”. Con este lema el colectivo Devanceiros do Mar inaugura el sábado (18.00 horas) la exposición “Naufraxios” con cientos de piezas y documentación de las distintas tragedias marítimas que sacudieron a los marineros de Moaña y del resto de la comarca a lo largo de los dos últimos siglos. La muestra, que estará en la planta alta de la plaza de abastos hasta el 27 de noviembre, busca ser “un homenaje a la gente del mar y a las familias de Moaña que perdieron seres queridos en los naufragios”, según explican los directivos de Devanceiros, Cristóbal Cordeiro y Francisco Javier Ríos. Por ello, durante varios meses realizaron un ingente trabajo de documentación que les permitió recuperar el nombre de casi un millar de marineros fallecidos desde comienzos del siglo XIX. “Los primeros naufragios son de traineras que salían a pescar por la ría”.

En la exposición “única”, por ser la primera dedicada exclusivamente a los naufragios, se podrán ver las noticias de prensa de los distintos sucesos que sacudieron la vida de una villa marinera como Moaña, así como las fotografías recuperadas con la colaboración de las familias y de la Agrupación Cultural Nós. “Son imágenes tratadas con respeto. Buscamos rescatar su memoria, no el morbo”, desvelan los organizadores.

La muestra, además de contar con maquetas de pecios, rescatará la memoria de naufragios tan graves como el del “Ave del Mar” o el “Centoleira”, hasta el reciente del “Villa de Pitanxo”. De hecho, Fernando González, el vecino de Moaña fallecido en este reciente naufragio era colaborador de Devanceiros do Mar.

La exposición concluirá con una misa de campaña en memoria de los marineros fallecidos con la participación de una coral y una banda de música. Devanceiros do Mar mostrará también maquinaria y otros elementos de barcos. La alcaldesa, Leticia Santos, y el edil de Cultura, Carlos Juncal, destacaron ayer el trabajo de este colectivo “por recopilar y dar a conocer la cultura marinera, que es patrimonio de Moaña”.

Propuesta de un museo en la Casa do Mar

Devanceiros do Mar, que cuenta con miles de piezas relacionadas con la cultura marítima, inició este año sus exposiciones en la planta alta de la plaza de abastos en verano y antes de este cambio de temática visitaron sus tesoros del mar más de 11.300 personas. El colectivo no ceja en su empeño de conseguir un local público para un Museo do Mar permanente en Moaña. La alcaldesa indicó ayer las dificultades de encontrar un espacio de tanta entidad y el colectivo reconoció que se había dirigido al Estado para solicitar para este fin la Casa do Mar, una vez que sus instalaciones sanitarias se trasladen al futuro centro de salud que se va a levantar en los terrenos de Sisalde. La regidora señala que la futura rehabilitación de las carpinterías de ribeira permitirá también que disfruten de un espacio de exposiciones.