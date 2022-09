Las cofradías de los Dolores y de la Misericordia de Cangas afrontan el relevo generacional

Dos de las grandes cofradías religiosas de Cangas como son la Hermandad de los Dolores y la Cofradía de la Misericordia afrontan este sábado y domingo sendas asambleas para la renovación de cargos. Manuel Gil, presidente de los Dolores y al mismo tiempo presidente de la Coordinadora de la Semana Santa canguesa, lleva al frente de la hermandad 22 años, desde 1998 y ya antes fue vicepresidente, por lo que estaría buscando un relevo. En la asamblea convocada para el domingo 2 de octubre, a las 19:30 horas en el local del antiguo Bar O Penúltimo, en la calle San José 54, se incluye en el orden del día la convocatoria de elecciones. Todo apunta a que Gil, por su edad, quiere dar un paso a un lado, seguir en la directiva pero no al frente. La actual junta está formada por Alfonso Moldes, como vicepresidente; Diego González, como tesorero y Sheila Lorenzo, como secretaria.

Lo mismo ocurre en la Cofradía de la Misericordia, que preside Carlos Hermelo García desde hace 22 años. A sus 78 años y con problemas de salud, también considera que es el momento del relevo. La cofradía ha convocado para el sábado día 1, una asamblea en el centro parroquial de A Fonte do Galo. En el orden del día está la renovación de la junta, tratar la situación actual de la cofradía y el estado de cuentas, balance de ingresos y gastos.

Este año ha sido muy duro para las cofradías tras la polémica vivida en la Semana Santa por la división entre las cofradías y el párroco, entre los partidarios de sacar o no las imágenes en procesión debido a la presencia todavía de contagios de COVID. El párroco había decidido que no habría procesiones y ello llevó a una encarecida lucha desde el Concello para que las hubiera contando con el apoyo de la mayoría de las cofradías. Finalmente sí hubo procesiones, pero no todas las imágenes salieron, entre ellas las de la cofradía de La Misericordia, que dispone de imágenes encargadas al escultor Ignacio Cerviño Quinteiro, natural de Santa Marina de Aguasantas y autor del conocido “Cruceiro do Hío”. Es la cofradía con más imágenes, como el gran calvario para la ceremonia del descendimiento, la Urna acristalada del Santo Entierro, “Francisquito da Ferramenta”, la Verónica, María Cleofás, María Salomé, la Magdalena, el Nazareno con su cruz a cuestas, Simón Cireineo, el centurión romano; la gran Mesa de los Apóstoles y la hermosa talla del Cristo Muerto, imagen que se usa para el “Desenclavo” y en la procesión del “Entierro”.