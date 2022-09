El IES Rodeira con Bernardino Graña .

Alumnos de 3º de la ESO del Instituto Rodeira de Cangas recordaron ayer al poeta Bernardino Graña, en su 90 cumpleaños, con la lectura de poemas ante la Casa de Cultura que llevará su nombre y la firma de cartas que le harán llegar a su residicencia en Nigrán

Las extrañas excavaciones en Donón

Algo pasa con la arqueología en Donón. Y no se trata precisamente de excavaciones que se estén realizando sobre el terreno. Hay que ir más al fondo para conocer lo que sucedió. Porque parece que hubo repetidos olvidos que ahora se dirimen en los juzgados de Cangas. De momento, solo podemos leer hasta ahí. Pero habrá tiempo para desenterrar la historia que ahora está tapiada. En esta actuación arqueológica no se utilizan herramientas para descubrir una antigua civilización. Ni aparecerán pergaminos, pero sí documentos.

Asociaciones para defender

Que quieren que les diga. Me resulta extraño ver como una asociación nonata se hace con las riendas de “A defensa da Vila”. Tal vez aún tenga demasiado fresco en la memoria los esfuerzos del fallecido Xosé Manuel Pazos por sacar este espectáculo adelante. Pero bueno, quizás sea eso de que los espectáculos crecen, como pasó también con la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Son eventos que se van haciendo grandes y tal vez sí que neceisten de asociaciones que los proteja. Dicen que nace con esa intención. El tiempo verá si tienen razón o no. No tardaremos mucho en saberlo.