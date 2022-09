“A defensa da vila” regresa a las calles de Cangas con más de 100 personas en escena

“A defensa da vila” vuelve a salir a la calle tras dos años en la cuarentena de la pandemia por COVID en la que se ciñó a un espectáculo cerrado en el Auditorio Municipal de Cangas. Y regresa con novedades, alguna de ellas sorprendentes. Resulta que ahora hay una asociación que se encargará de mantener viva esta tradición que empezó con el alcalde fallecido Xosé Manuel Pazos. El nombre del citado colectivo es “Defensa da Vila”, y aunque no está constituida plenamente ya se encarga de muchas cosas, como la página web, donde ya figura la historia del desembarco y se realizan las inscripciones para participar en la denominada “Feira dos Invasores 1617”. Se trata de un mercado ambientado en la Cangas de 1617 y estará abierto del día 7 al 9 de octubre, en los jardines de Félix Soage, conocidos como la Alameda Vella de Cangas. Hoy finaliza el plazo para presentar solicitudes para participar en la misma. Entre los puestos del mercado habrá artesanos y también puestos de demostración de oficios, como alfareros, herreros, cesteros, canteros, rederas o carpinteros. También habrá puestos de alimentación.

En cuanto al espectáculo “A defensa da Vila-Maria Soliña”, la novedad consiste en que el desembarco no se realizará en el muelle donde atraca la Salvamar Mirach, sino por las rampas de Ojea. Por ahí llegarán los turcos el domingo, 9 de octubre, en torno a las 18.30 horas. De la representación teatral a lo largo de la villa se encarga el “Teatro de Ningures”, como es habitual. Ese domingo, a las 10.30 horas habrá una ruta guiada por la Cangas de 1617, a cargo del colectivo A Illa dos Ratos. El día anterior, también habrá ruta y actuaciones matinales de Lembranzas da Ría y Tromentelo, además de talleres y juegos con la Illa dos Ratos en el entorno de la plaza de abastos. Actuará también el Grupo de Danzas Pais de San Roque y se prepara una representación teatral de “Os que leen”, por el Teatro de Ningures, con actuación de Ameaça de Bombo. Este año, el pregón, el viernes, 7 de octubre a las 19.00 horas, correrá a cargo de Teatro de Ningures, para continuar con la actuación de Pis d’hos y la representación teatral de “O Aquelarre”, por Teatro de Ningures.

Escenarios

La representación teatral del desembarco y la lucha de Cangas contra la invasión turca, así como el juicio a María Soliña se escenificará por todo Cangas. La novedad es el lugar del desembarco, pero después no cambian los escenarios de años anteriores. En la Alameda Vella se escenifica el día anterior al desembarco, después el desembarco en la rampa de Ojea; en el Eirado do Costal, después del desastre, en el puente de San Leonardo el apresamiento de María Soliña; en el palco de la Alameda Vella, el agravio de María Soliña, en la Praza da Constitución, su juicio; en el Eirado do Sinal el encuentro de María con Pedro Barba y en el parque de A Palma, el cumplimiento de la sentencia a María Soliña.

La concejala de Cultura del Concello de Cangas, Aurora Prieto, manifiesta su satisfacción por el incremento de colectivos que se suman a este evento y agradeció la colaboración de los trabajadores municipales que permitirá que esta fiesta, que llegó para quedarse, se desarrolle perfectamente. En la presentación, el representante de la nueva asociación, Nicolás Avilés, mencionó que esta fiesta conmemoraba un trágico suceso y con ella se pretendía poner en valor la actitud de un pueblo y también reivindicar la figura de mujeres como María Soliña.

Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, animó a los vecinos a participar de este evento, a que se disfrazaran de la época del desembarco turco, que forma parte de la historia de Cangas y que sirve, al mismo tiempo para dar a conocer la injusticia que en cuestión de género vivían las mujeres de la época, representada en este caso en María Soliña.

El representante del Teatro de Ningures, Salvador del Río, destacó el hecho de que tras dos años, el desembarco turco regresaba a las calles de Cangas y que este año participarían en toda la escenografía por toda la villa más de 100 personas.