Alumnos de Bachiller y FP carecen de transporte regular y gratuito

El grupo municipal del BNG presentó una moción acerca de la movilidad y transporte juvenil no discriminatorio que se debatirá en el pleno del viernes. La portavoz nacionalista, Mercedes Giráldez, trata de demostrar que el problema que se denuncia a nivel gallego también ocurre en Cangas.

En este sentido manifiesta que en Cangas, los alumnos de bachillerato y Formación Profesional del IES María Soliño no tienen transporte regular, no hay parada por lo que no pueden beneficiarse de la gratuidad para menores de 21 años, obligados a pagar un transporte discrecional o ocupando plazas libres en los autobuses de la ESO pagando el importe del transporte. “La realidad es que los jóvenes estudiantes de los concellos como Cangas son discriminados frente a estudiantes de ciudades. Nos es de recibo que no exista una parada de transporte regular de viajeros cerca de los centros de enseñanza de educación secundaria y FP que permita a los jóvenes beneficiarse de la gratuidad del transporte público allego a menor de 21 años. No es de recibo que los estudiantes de los IES cangueses tenga que ocupar las plazas vacantes de la ESO en los autobuses dispuesto por Educación pagando por esas plazas y que por falta de plazas muchos estudiantes deben utilizar otros medios o contratar servicios discrecionales para garantizar la asistencia a las aulas”.

La moción nacionalista pretende instar a la Xunta de la revisión y actualización del Plan de Explotación del Transporte Público gallego, estableciendo paradas y servicios sin discriminación de una parte de la población frente a otra. Pretende que la corporación inste a establecer medidas extraordinarias, mientras no se revise y actualice el actual plan, para garantizar la movilidad en el transporte público gratuito para el alumnado de los centros de bachillerato y FP de nuestro concello para asistir a las aulas sin discriminación frente a otros jóvenes de otros concellos y ciudades. El BNG afirma que el plan de explotación del transporte público gallego deja zonas carentes de servicio.