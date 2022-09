Un nido de velutina permanece en la Autovía sin retirar desde el 23 de julio

La campaña de retirada de nidos de vespa velutina en O Morrazo no está resultando tan exitosa como se quería, a tenor de las quejas de personas que dieron avisos en julio y agosto y siguen sin retirar.se Es el caso de un nido de considerable tamaño, de unos 40 centímetros de alto por 30 de ancho que está colgado de uno de los puentes que atraviesa la Autovía do Morrazo, en la zona del Meixoeiro, en Moaña. Aseguran que la alerta se dio el 23 de julio, incluso puede ser un poco antes con el número AVV2022070320 y sigue ahí. La respuesta de la empresa Seaga, encargada por la Xunta de la retirada, alega que no se pudo retirar por inalcanzable con los medios disponibles.

Expertos en la retirada de nidos se preguntan para qué tienen estos trabajadores las marcadoras que son una especie de escopetas o carabinas como las del paintball, que disparan insectida al nido. En este caso, el nido está a 300 metros de un colmenar, por lo que los apicultores optaron por neutralizarlo ante el peligro para las abejas.Sigue colgado del puente a 6 metros el suelo. Desde el arcén podría ser alcanzado con una trayectoria de disparo de 15 metros. Por otra parte, aseguran que también está sin retirar otro nido por un aviso el 9 de agosto en la salida del corredor en Sabaceda, de gran tamaño en un eucalipto, cuyo aviso cerró Seaga por falta de información. En este caso se quejan de que la empresa no se puso en contacto telefónico con el alertante, como debería de ser. El otro nido pendiente, frente a Sanchilán, en el Rialdarca, está en proceso, pero el aviso es del 16 de agosto. Retirados 200 en lo que va de año en la comarca Según los datos que maneja Vicepresidencia de la Xunta respecto a la lucha contra la velutina en esta comarca,en lo que va de año se han retirado 200 nidos, de los cuales 45 se ubican en Bueu; 82, en Cangas y 73 en Moaña. Estos datos, según apicultores expertos no serían reales ya que solo en Bueu habría algo más de un centenar, incluyendo los neutralizados que, a lo mejor, la Xunta no suma en su balance. En la temporada de verano, desde el 1 de junio hasta el 14 de septiembre, fueron retirados 42 en Bueu, 77 en Cangas y 68 en Moaña, lo que hace un total de 187. En este mismo período de tiempo fueron retirados en la provincia de Pontevedra 3.242 y desde el 1 de enero 3.595. Es la segunda provincia de Galicia con más retiradas después de A Coruña con 5.333 y 5.699, respectivamente. En Ourense en verano se retiraron 891 y en lo que va de año 940 y en Lugo, 1.164 y 1.277, respectivamente. En verano se retiraron en Galicia, desde el 1 de junio al 14 de septiembre, un total de 10.630 y se llevan 11.460 en lo que va de año. La Xunta lleva tres años con el servicio centralizado de retirada de nidos de velutina, en colaboración con los Concellos, a través de la Fegamp. La empresa pública Seaga se encarga de la retirada en los 306 concellos adheridos (98% del total). La Xunta defiende que el plazo medio de retirada es de 5 días, que puede ser mayor cuando son inalcanzables o de difícil acceso.