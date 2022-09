El Concello de Bueu retomará de nuevo las gestiones para conseguir un puesto permanente de la Guardia Civil en el municipio. El regidor buenense, Félix Juncal, ha solicitado una reunión con la Subdelegación del Gobierno ante “los problemas de seguridad ciudadana con un servicio que se está prestando de una forma que creemos que no es la adecuada”. La intención de Juncal es la de buscar una solución con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriva, después de que las previsiones de que el concello dispusiese de Guardia Civil permanente en el verano de 2021 se fuesen al traste.

“Queremos una presencia permanente de la Guardia Civil en el municipio, no de modo testimonial”, subraya el alcalde, que añade que “llevamos años advirtiendo de esta situación tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la Xunta de Galicia”. En el caso de la administración autonómica el concello buenense había cursado hace meses una petición para la cesión de los bajos de la Casa do Mar, donde estaba la antigua cafetería, sin haber recibido respuesta alguna. “Hay espacios que no están siendo utilizados y que hemos pedido verbalmente o en reiterados escritos, pero no hemos recibido ninguna respuesta, así que entiendo que la Xunta no tiene ningún interés”, manifiesta.

Félix Juncal afirma que “como alcalde me siento responsable de desbloquear esta situación”, por lo que planteará nuevamente su petición. “No vamos a aceptar más dilaciones”, subraya, y anuncia que tras la reunión “analizaremos la situación y tomaremos las decisiones necesarias. Veremos si hay que emprender otros caminos”. Lo que subraya el regidor es que “tenemos claro que no vamos a renunciar a un derecho que tenemos como pueblo y que se nos está cercenando desde hace muchos años”.

En su momento el compromiso alcanzado apuntaba a ubicar el puesto una vez se dispusiese del local, pero Juncal aclara que “esa respuesta ya no me vale. El concello puede colaborar y gestionar, pero no es su obligación poner una sede”. Y añade que la Policía Local “debe ayudar y colaborar, pero las responsabilidades de la seguridad ciudadana no le corresponden a ellos, no deben desempeñar funciones que no son suyas”.