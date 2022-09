Leticia Santos será la candidata del BNG en 2023 con la “ilusión” de conservar la Alcaldía de Moaña

Leticia Santos, alcaldesa de Moaña en los dos últimos mandatos, repetirá como número uno en la lista del BNG para las elecciones municipales de mayo de 2023. La asamblea local de la formación nacionalista aprobó, por unanimidad, que encabece la candidatura y aspire a su tercer mandato como regidora. Fue la única propuesta del Consello Local que la militancia respaldó de forma absoluta. “La sensación es muy diferente a la de hace 7 años, pero esta asamblea me dejó muy ilusionada y sobre todo emocionada, porque fue la primera elección de candidatura sin Xosé Manuel Millán –exalcalde fallecido en octubre de 2020– que fue la primera persona que confió en mí para liderar la lista de los nacionalistas en Moaña”, explicaba ayer la candidata.

El responsable local del BNG y concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, asegura que la militancia valoró “su entrega y coordinación con la organización, sus dotes de liderazgo del equipo de gobierno municipal durante los últimos siete años, su talante dialogante y solidario con los vecinos así como su posicionamiento reivindicativo e intransigente en la defensa de los derechos de los moañeses ante las instituciones supramunicipales”.

Santos tiene 37 años y ya encabezó las listas del BNG a las elecciones municipales de 2015 y 2019, incrementando la representación del Bloque en la corporación y consiguiendo, en los pasados comicios, que el frente nacionalista sea la fuerza más votada de Moaña. La asamblea local mostró su confianza en que, con Santos al frente, la organización seguirá progresando en la confianza de los vecinos. Consideró a la actual alcaldesa como “un exponente claro de lo que representa el BNG: Compromiso con la ciudadanía, defensa de la clase trabajadora, trabajo a favor de los derechos de la mujer y dedicación al puesto”.

La aspirante a repetir en la Alcaldía valora la unanimidad en su elección y asegura que “en estos años no hubo ningún problema con la militancia porque participa en la dirección de la política municipal. De hecho, mi percepción es que cada vez me siento más querida tanto por el conjunto de los vecinos como por los militantes del BNG”.

La regidora recuerda el hito de “quitarle la hegemonía al PP local como fuerza más votada en los comicios de 2019” y asegura que el próximo año aspirará a “seguir incrementando los apoyos entre los vecinos, aunque soy consciente de la dificultad que ello implica. Creo que presentaremos un proyecto de futuro para Moaña y me siento orgullosa de cogobernar con los vecinos, porque somos un gobierno local muy participativo y que defiende los derechos de los moañeses a unos servicios públicos de calidad”. En el día de su reelección como candidata del BNG, Santos tuvo palabras cariñosas para los compañeros del PSOE dentro del gobierno bipartito. “Estamos dando un ejemplo de relación y coordinación, anteponiendo el desarrollo de un programa conjunto a nuestras diferencias”, concluye.

Ana Pontón

Para celebrar la decisión el BNG convoca a sus militantes y simpatizantes a una comida de confraternidad el próximo 8 de octubre. Participará la propia alcaldesa y la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón. El siguiente paso del BNG moañés será definir a las personas que acompañarán a Leticia Santos en la tercera lista electoral que encabeza.

“Tengo el mejor equipo posible y me encantaría que continuaran todos los concejales”

El BNG es la primera formación de Moaña que anuncia su cabeza de lista para las elecciones de mayo de 2023. Una vez cerrado el número 1, la asamblea elegirá el resto de candidatos a los comicios. Leticia Santos aseguró ayer que no puede garantizar una lista continuista o con muchos cambios, “porque al final lo decidirá la militancia”, pero sí reconoció que sus preferencias pasan “porque intentar que los actuales concejales repitan todos o la mayoría de ellos, entendiendo que puede haber situaciones personales que les lleven a dejar la política activa”. Y es que Santos defiende que “tengo el mejor equipo municipal posible, con gente trabajadora e implicada y me gustaría una continuidad si los vecinos deciden respaldarnos para liderar el próximo gobierno municipal, que es a lo que aspiramos”, concluye señalando que no se atreve a marcarse como reto la consecución de una mayoría absoluta en la corporación.