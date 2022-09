Inspección de Trabajo abrirá un expediente al astillero A Xunqueira tras reunirse con los huelguistas

Representantes del sindicato CUT y del comité de huelga de la plantilla del astillero moañés Industrias Navales A Xunqueira mantuvieron ayer una reunión con la subdirectora de la oficina de Inspección de Trabajo de Vigo. Habían presentado varias denuncias por los impagos de los salarios, la primera de ellas en el mes de abril. Mientras se celebró la reunión el resto de la plantilla se concentró en la calle para presionar a la inspección y que tomase cartas en el asunto. Finalmente, desde Trabajo se comprometen a abrir un expediente al astillero y revisar otros impagos que pueda tener con administraciones. El objetivo es comprobar si realmente la empresa carece de fondos para pagar los atrasos a la plantilla. Y es que varios obreros denuncian meses de retraso en el pago de sus salarios, llegando a los cinco meses en el peor de los casos.

En la reunión, desde el sindicato CUT denunciaron el intento del astillero por botar un velero reparado en sus instalaciones de Meira. Consideran que se intentó vulnerar “el derecho a huelga, al contratar a personal externo para realizar ese trabajo”. La Inspección solicitó que se le envíe la pertinente denuncia si vuelven a producirse situaciones de ese tipo. Ese intento de botadura fue abortado por la plantilla sin que se registrasen mayores incidentes.

Desde el sindicato explican que la plantilla en huelga se turna para vigilar que el astillero siga con su actividad paralizada, controlando los accesos a la zona industrial del litoral de A Borna, en la parroquia moañesa de Meira, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde cada día.

En cuanto a la resolución del paro laboral indefinido, todo apunta a que no habrá un acuerdo inminente entre la empresa y la plantilla. La huelga comenzó el martes 13 de septiembre. El sindicato que la respalda, la CUT, asegura que hace una semana que no reciben noticias de la representación de la empresa, lamentando la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo si no existe una interlocución fluida.

La primera premisa que el sindicato puso sobre la mesa fue la readmisión de los cinco empleados despedidos poco antes de la huelga, a partir de ahí podrían desconvocar el paro y negociar un plan de pagos de los salarios atrasados. Desde la compañía, tras el anuncio de huelga, alegaron que el descenso de la carga de trabajo provocó los problemas financieros que dificultan ponerse al corriente en los pagos.

Los trabajadores ya realizaron una concentración en la parroquia de Meira e instalaron carteles para dar a conocer el conflicto laboral abierto en distintos puntos de Moaña, como los Xardíns do Concello o la rotonda de Domaio.

La plantilla mantuvo también una reunión con representantes del Concello a lo largo de esta semana de paro. La alcaldesa, Leticia Santos, mostró su preocupación por los atrasos que sufren en sus salarios y por los problemas que atraviesa una empresa histórica en el municipio.

El Concello se ofreció a que sus Servizos Sociais ayuden a los trabajadores que lo necesiten a solicitar moratorias y aplazamientos en el pago de facturas, alquileres e hipotecas, para evitar tanto desahucios por impagos como la acumulación de deudas que después no sean capaces de reconducir.

La empresa A Xunqueira comenzó en sus inicios en el sector de la reparación de vehículos. En 1975 dio el salto al naval y fue a principios de los años 90 cuando trasladó su actividad a las instalaciones actuales en O Cocho, que llevan tiempo buscando comprador.