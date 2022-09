Iluminación contra el alzhéimer.

Dicen que quien habló este fin de semana animando a los vecinos a acudir a la concentración de la sanidad en Moaña es el futuro candidato del PSOE en este municipio. Es el secretario local, Mario Rodríguez, que quiso salir al paso, con mucha crítica a la Xunta por su actitud en el tema sanitario con Moaña. Dicen buenas lenguas que el secretario provincial Regades le quiere, pero la parte crítica i de Piña y la del alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira...buscan otras alternativas. Tiempo tenemos aún para ver los pasos del secretario local en Moaña hasta que el 21-22 de noviembre se presenten la precandidaturas, según la hoja de ruta del partido.

Perdimos el bar el Puerto de Aldán por no creer en los indultos y todos nos quedamos sin un lugar emblemático para seguir haciendo historia. No perdamos ahora la oportunidad de indultar a una de las viejas cabinas de teléfono que Telefónica va a retirar y que ya son joyas vintage que podrían tener un nuevo uso en esta sociedad tan dependiente del móvil. ¿Quién no ve la cabina que inmortalizó José Luis López Vázquez como oficina de información?

El Concello de Cangas se iluminó de color verde para llamar la atención ante la necesidad de seguir investigando el alzhéimer, con motivo del día mundial contra esta enfermedad. Eso sí, las luces se encendieron poco tiempo, por las medidas de ahorro de energía.