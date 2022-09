Más de 1.500 escolares de centros educativos de Cangas, Moaña y Bueu disfrutan esta semana de la programación del MiniFIC, una de las apuestas novedosas del Festival Internacional de Cine de Bueu en su decimoquinta edición. Alumnos de un total de 11 colegios asistieron desde el lunes y hasta hoy mismo a una serie de proyecciones estructuradas en tres pases adaptados a las edades de los jóvenes espectadores.

Ayer fue el turno de los estudiantes de los CEIP de A Pedra y del colegio Virxe Milagrosa, ambos del Bueu, y del CEIP de Reibón (Moaña) y hoy le tocará el turno al alumnado de los centros cangueses de Espiñeira, O Hío y Coiro, y de nuevo al CEIP moañés de Reibón. Además de ellos ya han pasado por el Centro Social do Mar de Bueu alumnos de Cela, Espiñeira, Montemogos, Nazaret y A Seara en las proyecciones del lunes y el martes.

El programa es similar para todos ellos, con una Sesión Cativa en la que se emiten Tourist trap (trampa turística), de Vera Van Wolferen; Mishou, de Milen Vitanov; Le doigt de la mort (El dedo de la muerte), de varios autores; Kenya’s Symphony (La sinfonía de Kenya), de Carlos Douglas; Tulip (Pulgarcita), de Andrea Love; Kiko et les animaux (Kiko y los animales), de Yawen Zheng; Kiki la plume (El canario Kiki), de Julie Rembauville y Nicolas Blanco-Levrin; y Bolshoi y Makenky (Grande y pequeño), de Natalia Gropfel.

En la Sesión Infantil se pueden ver Cuci Cuci (Silencio, silencio, pequeño oso), de Mara Linina; Luce and the rock (Luce y la roca), de Britt Raes; Step by step (Paso a paso), de varios autores; Papa is big, I am small (Papá es grande, yo soy pequeña), de Anya Ru y Masha Rumyanyseva; Ursa-Nordlysets sang (La canción de las luces del norte), de Natalia Malykhina; Big box (caja grande), de Nuria Torreño; y Damn it! (¡Maldita sea!), de Elena Walf. Para la Sesión Juvenil los cortos son I’m not afraid (No tengo miedo), de Marita Mayer; The ticket (El billete), de Kevork Aslanyan; Sierra, de Sander Joon; 6 pattes sous terre (6 patas bajo tierra) y The soloists (Las solistas), de varios autores.

Por otra parte, la organización recuerda que sigue activa la recogida de alimentos y material de higiene, que irá destinada al Banco de Alimentos de Pontevedra.