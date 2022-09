Un proyecto pendiente demasiado tiempo.

El cartel lo puso ahí en su momento el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos. Era una de sus aspiraciones, recuperar “As Pontes”, pero para ellonecesitaba de la colaboración de la Consellería de Infraestructuras. Hoy sería uno de los proyectos que podría financiar esas Next Generation.

Problemas de horario para el pleno del 30

Pues, la verdad, es que hay un poco de lío con el horario del homenaje a Xosé Manuel Pazos, que se celebra a las 19.00 horas del viernes, porque una hora más tarde es el pleno. Algunos concejales están tratando de que se modifique el horario para poder asistir al acto con sosiego, sin las prisas de tener que ir después al pleno. Pero no existe, de momento, ninguna petición oficial para cambiar el horario de la sesión, que es cierto que de antemano se sabe que es siempre a las 20.00 horas. Claro que hay que contar para este acto con las apretadas agendas del alcalde de Vigo, Abel Caballero y de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y no siempre es fácil. Además, me cuentan que también quiere estar la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva y el presidente de la Zona de Franca, David Regades. Aún se está a tiempo de cambiar el horario del pleno.

¡Esas dimisiones voluntarias!

Hay que recordar que las dimisiones siempre son voluntarias, de lo contrario sería un cese. Lo decimos para no confundir más al personal con este conflicto entre el jefe de la Policía Local de Cangas y la alcaldesa Victoria Portas.