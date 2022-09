La delegación provincial de Costas ofreció en junio al Concello de Cangas la posibilidad de aceptar una cesión de las naves de Ojea y explicó también los pasos a seguir para la desafectación de las mismas, aunque no se trataba de un proceso largo y complejo. Esta opción ya la había utilizado José Enrique Sotelo en su última etapa como alcalde de Cangas.

Fue en una vídeo conferencia que miembros del gobierno local mantuvieron con responsables de Costas, en las que según distintas fuentes no se habían cerrado a nada. Claro que también es cierto que desde esa Costas no hizo nada para arreglar el tejado que se cayó de una de las naves de Ojea, que, si el Concello de Cangas no acepta la cesión planteada, es a quien corresponde.