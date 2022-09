El Puerto de Vigo vuelve a reclamar al Concello que retire el talud que lleva 6 meses en O Cocho

Seis meses después del derrumbe del talud de piedras, tierra y tuberías sobre la playa de O Cocho, en la parroquia moañesa de Meira, desde lo alto del vial de acceso a la zona de los astilleros, las administraciones local y estatal –en este caso la Autoridad Portuaria de Vigo– siguen tirándose los trastos a la cabeza y reclamando una a la otra que retiren ese desprendimiento. Mientras tanto, el arenal ha estado todo el verano cortado a la mitad por la “lava” de piedras y tierra que arrastró el desprendimiento a la arena, parte de la cual ya fueron absorbidas por el mar.

El último escrito fue de ayer mismo. Lo remitió la Autoridad Portuaria de Vigo al Concello de Moaña reiterando la necesidad de que proceda a restituir a su estado original la zona afectada tras el derrumbe de parte del talud de O Cocho. Tras dos meses desde su último requerimiento y comprobando que todo sigue igual en O Cocho, la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña, dirigió en la mañana de ayer este nuevo requerimiento a la alcaldesa, Leticia Santos, aunque quien gestiona este conflicto más directamente es el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro.

El máximo responsable portuario recuerda a la alcaldesa que el pasado 20 de julio ya había remitido un escrito en el que se le comunicaba el dictamen pericial sobre lo acontecido en O Cocho, y que apuntaba a la presencia de redes y pozos de registro municipal como la causa del derrumbe del talud. De acuerdo con este informe, el derrumbe del talud se debió a fugas de las conducciones del agua de abastecimiento y de saneamiento existentes en la zona, como consecuencia de su deterioro o defectuosa ejecución, lo que derivó en oquedades y pérdidas de material y, por lo tanto, un deterioro del talud y posterior caída.

Añade la Autoridad Portuaria que el origen del deslizamiento de tierras se encuentra en terreno de competencia municipal y, por lo tanto, es el Concello de Moaña el que debe proceder a su reparación, así como a la retirada de la tierra originada por el derrumbe que ocupa una zona de arenal de la playa de O Cocho. El talud, sin embargo, había sido apuntalado por el Puerto de Vigo en 2019, algo que siempre argumentó el Concello de Moaña para que volviera a ser la Autoridad Portuaria quien se hiciera cargo de la restitución a su estado original.

El concejal de Urbanismo aseguraba la semana pasada y con respecto a las obras en O Cocho que no había novedad. Desde el Concello insisten en que el talud es competencia de la Autoridad Portuaria de Vigo. De hecho, en junio y con un informe de la concesionaria del abastecimiento y saneamiento Aqualia, requería al puerto vigués a que en un máximo de 15 días retirara el material. Todo se quedó en los papeles y nada se hizo sobre la arena. Odilo Barreiro señalaba ayer, a la espera de recibir el nuevo escrito portuario que si tanto interés tienen en solucionarlo que llame el presidente de la Autoridad Portuaria a la alcaldesa a una reunión para aclarar cuestiones. Añade, que si tanto presumen de actuar en O Cocho “es porque reconocen que es una zona de su competencia” y alude a un video promocional del Puerto en donde así consta.

Un informe pericial para un conflicto que sigue enrocado

El concejal Odilo Barreiro insiste en el contenido del informe pericial encargado por la concesionaria del abastecimiento de Moaña que no ayudó en julio a desenrocar el conflicto. Ese informe trasladado por la alcaldesa a la Autoridad Portuaria confirma que el talud se encuentra dentro del Plan Especial del Puerto de Vigo, según el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moaña, que data del año 2016 y que en la Delimitación de los Espacios y usos Portuarios del Puerto de Vigo, la zona en donde se sitúa el talud está incluida en la Zona de Servicio Terrestre y propuesto su uso como Portuario de Reserva. También señala que las obras de reparación y modificación de este talud fueron realizadas por el Puerto, las últimas en julio de 2019, cuando cerró la playa para acometer obras de contención y colocar una protección en su cabeza al borde del vial y en 2020 para la regularización y sustitución de la capa de rodadura del vial, limpieza de cunetas y regularización de tapas de pozos en la superficie correspondiente a la zona de servicio del puerto. También consta por fotografías aéreas desde 1989 hasta hoy que confirman que la zona del talud derrumbada ha sido rellenada progresivamente y ampliando el vial hasta superar en dos metros o más la línea de borde del talud inicial.

Sotelo critica la “improvisación” en las playas de Cangas

El portavoz del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, realiza un balance de la temporada de verano en las playas del municipio y critica la improvisación del gobierno local y el abandono en las que las ha mantenido. Recuerda que es el concello gallego con más playas, pero con solo 5 banderas azules y alguna ni tan siquiera fue izada, en una situación que “no es casualidad, es un ejemplo más de la descomposición e irresponsabilidad de este goberniño que entiende el turismo, lejos de ser una fuente de riqueza y de empleo, simplemente como colonialismo”. Sotelo deja claro que para el PP las banderas azules no son un simple trapo si no sinónimo de arenales con servicios, Añade que otros municipios de la comarca hicieron una apuesta por mejorar los accesos y servicios a las playas, como Marín o Bueu, incluso Moaña en donde hay donde aparcar, los accesos están limpios y los arenales con indicadores, las pasarelas no están en abandonadas como las de Cangas y tienen medios de salvamento, que en otros momentos existieron en Cangas con menos recursos. Este verano, además de ser insuficientes, esos servicios entraron tarde por improvisación, y lo que generó noticia este verano fueron los vertidos (Areamilla, Liméns, Vilariño, Aldán y hasta Areacova). Reprocha que desde el gobierno local no asuman la culpa y siempre la echen a los demás. “Resulta –dice– que la alcaldesa no reportó al noticierodacoruña.com el reportaje del izado de las banderas mostrando sus excelencias en un medio de tanta difusión que cuesta a los cangueses 1.500 euros al mes”.