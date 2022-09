Es un clásico en la competición del keniata de Cangas y consiguió salir campeón de la liga regular. Y esto mereció una celebración por todo lo alto por parte de los componentes de este equipo en el que juega el que fue portero del Aldondras Francisco Soliño.

La buena educación en el deporte del remo

En una semana marcada a nivel deportivo por los insultos de dudoso gusto en el mundo del fútbol, siempre es reconfortante saber que hay deportes en donde el espíritu conciliador y la buena educación siempre están presentes. Eso ocurre en el remo. Los aficionados y deportistas de la SD Samertolaméu festejaron su ascenso haciendo sonar las bocinas de sus coches por gran parte del municipio, pero no pasaron ante la nave de la SD Tirán, su gran rival, por razones de cortesía y para no restregar los éxitos propios. Nos cuentan que hace dos años, en una celebración similar, la SD Tirán hizo lo mismo y no festejó su éxito en territorio de Meira. La verdad es que tanta deportividad es digna de aplaudir.

La alcaldesa de Cangas y su "seguramente"

Sorprendió la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, al manifestar el domingo en los actos de Protección Civil que manifestó que seguramente para el año no podría estar en este evento. Ya se imaginan por quée sorprendió. Es la primera candidata que ya se ve derrotada antes incluso de la precampaña electoral. Tal vez quiso decir otra cosa, pero se le entendió esa. Al menos así lo vio también la leal oposición.