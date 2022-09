El FIC se hace “mini”

Las proyecciones de cortos volvieron ayer al Centro Social do Mar de Bueu en la segunda semana del Festival Internacional de Cinema (FIC) de esta localidad, que estrenó nuevo formato y que dedica estos días de MINIFIC a las proyecciones de las escuelas de Sonido y de Imagen y al público escolar hasta que la programación concluya el sábado con la I Xornada Cinematográfica dedicada al cineasta ruso Andrei Tarkovski. Ayer fue una jornada de puertas abiertas durante la mañana con la proyección, a las 11:00, de los cortos de la Sección Escolas de Cinema (Internacionales y Facultades gallegas) y a las 13:30 se procedió a la entrega de los premios ante un público muy joven.

El mejor Cortometraje de Escuelas de Imagen y Sonido de Facultades Gallegas fue para “Algas negras”, del ciclo superior de Producción, Imaxe, Realización e Son del IES Audiovisual de Vigo. Es un trabajo en el el marino mercante Miguel Font Rosell, testigo directo de la tragedia del patrolero noruego Polycommander, relata los hechos ocurridos aquel 5 de mayo de 1970, que dejó un vertido de 15.000 toneladas de crudo en la ría de Vigo. En la sección competían cinco trabajos.

El Premio de escuelas de cine internacionales, con cinco cortos, fue para “Yi-yi” de Giselle Lin (Singapur) de Lasalle College of Arts. Trata sobre una madre atrapada en la comodidad del recuerdo y el luto, que se enfrenta a su dolor cuando la invitan a la boda de la novia de la infancia de su hijo fallecido. Mención especial fue para “Fall of the ibis king”, de Mikai Gerónimo y Josh O´Caoimh, de National Film School at IADT (Irlanda) sobre una ópera.