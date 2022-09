Sidra y Santa Ifigenia en Bueu

Las buenas condiciones meterorológicas propiciaron un avalancha de personas en Bueu hasta el entorno del Pazo de San Cruz para disfrutar de una jornada más de las Festas de Banda do Río, en las que los puestos de sidra y San Ifigenia crean siempre un binomio de éxito. El día anterior la comisión de fistas de Banda do Río abrió en el recinto de Banda do Río un puesto de degustación gratuita de sidra, en el que se pusieron a disposición 400 litros de este rico manjar, que se elabora de forma artesanal con las plantaciones de manzana que existen en el entorno, sobre todo en Marín.

En la jornada de ayer y en el día grande de los festejos, ya en el entorno del pazo de Santa Cruz, que se abre al público para la ocasión,al margen de cuando se hace para bodas y eventos, al menos tres cosecheros ofrecieron sidra en la entrada a la casa noble, en donde cientos de personas se arremolinaban para catar la bebida afrutada y al mismo tiempo rendirse como devotos a la santa ifigenia.La comisión tenía previsto que se sirvieran al menos 600 litros de sidra. La imagen de la santa negra, de origen etíope, salió en procesión, tras la misa de las 13:00 horas, desde la capilla del pazo para un recorrido por el entorno y regreso al templo para proceder, después, a la tradicional subasta de ofrendas en honor a la santa. Las buenas temperaturas del día también se prolongaron por la noche y animaron otro de los grandes atractivos de estas fiestas, como son las verbenas. En el recinto de Banda do Río estaba prevista ayer la actuación de la orquesta París de Noia, una de las grandes del panorama musical gallego. La noche anterior lo hicieron las orquestas la Ola ADN y la Oca Band, tras otra una primera noche con marbella y América de Vigo. La fiesta estaba garantizada ayer en Bueu para recibir también a los remeros del Club de Mar Bueu tras su gran actuación en el playoff de remo en Portugalete que aunque no consiguió ascender, dio una gran batalla.