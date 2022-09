Santos asegura que octubre será “clave” para el regreso de las urgencias a Moaña

Por 41 domingo consecutivo, los vecinos de Moaña volvieron a concentrarse ante la Casa do Mar para seguir reclamando el regreso de las urgencias, que se cubran las plazas de médicos –en una semana en la que el turno de tarde quedó con uno de los cuatro médicos–; y reforzar las ambulancias del 061. La alcaldesa Leticia Santos, informó de la conversación con el gerente del área sanitaria de Vigo y la directora de Atención Primaria, tras la preocupación por la falta de médicos. Les reconocieron que sí que tendrían que haberlo comunicado y no hacerlo solo a través de un cartel en la Casa do Mar. Explicaron que esta situación se debía a la falta de cobertura de las vacantes y al permiso de alguno de los médicos que no pudieron cubrir, en lo que encajan dentro del periodo estival y que en cuanto tomen posesión del cargo las personas a las que se les van a asignar la plazas en la oferta de empleo quedará resuelto y que en lugar de cuatro, el compromiso es cubrir 5, uno de ellos de nueva creación para descongestionar las agendas de otros médicos. La alcaldesa dijo que esa plaza estaba prevista desde hace años y que si se va a cubrir ahora es gracias a la movilización de las personas que se están concentrando estas 41 semanas consecutivas.

Reprochó que esta semana la Xunta publicara en redes sociales que sacara a licitación la construcción del centro de salud olvidándose de decir “que es mérito de Moaña que regala el terreno para que lo construya” y que también anunciara que incluía tres médicos más: “Si en una obra de casi 10 millones de euros tienes que añadir que además van a ir médicos es porque escuchan, les molesta que estemos aquí y no nos rindamos”. Ello provocó que los presentes corearan la consigna habitual y de la pancarta “Coa nosa saúde non se xoga”. Sobre las urgencias y si había fechas para recuperarlas, dijo que la gerencia les indicó que ya habían estado valorando la manera de que la Casa do Mar las pudiera acoger, pero están a la espera de consensuarlo con el personal del PAC. Quedaron comprometidos a hacerlo en octubre cuando se incorporen: “Tenemos que seguir confiando en que cumplan la palabra y el mes de octubre será clave”. También dijo que desde Atención Primaria le confirmaron que iba a haber problemas con pediatría, que van a cubrir al pediatra de mañana y de tarde con prolongación de jornada, por lo que estarán cubiertos a mitad de jornada y para casos sin cita por la mañana deben ir a Cangas y en tarde, al hospital Álvaro Cunqueiro que es en donde está pediatría. Por parte de la Plataforma de Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral aseguró que luchan no por poner a uno u otro partido, sino para hacer fuerza y recuperar las urgencias “y nos están fallando”. Recordó que están casi sin médicos por la tarde y los vecinos tiene que ir a Cangas y que hay que seguir luchando sea del partido que sea, para que respondan a las necesidades del pueblo.