El PP vuelve a denunciar vertidos de fecales en la desembocadura del Orxas

El sábado volvió a aparecer un vertido de fecales en la desembocadura del río Orxas, en Aldán. De nuevo fue denunciado públicamente por el grupo municipal del Partido Popular, que considera que no se puede tolerar por más tiempo una situación semejante y que la empresa y el Concello deben actuar para solucionar un grave problema que deja en muy mal lugar al pueblo de Cangas. También echa de menos el PP el silencio de la Cofradía de Pescadores, ya que estos vertidos dañan una ría que está muy bien considerada. Los vecinos no pueden ya más con los repugnantes olores que dejan los vertidos y su visión de los mismos. El PP urge a que se actúe de inmediato, que no ya razón alguna para esperar y que el problema se debe empezar a atajar ya sin esperar a expedientes sancionadores.