Sotelo tilda al Consello de Contas de un “chiringuito” donde se reparten puestos

El jefe de filas del Partido Popular de Cangas, José Enrique Sotelo, arremetió ayer contra el Consello de Contas de Galicia. Dijo que era un chiringuito donde se repartían puestos su partido, el PSOE y el BNG y que no servía para otra cosa. El exregidor local manifiesta que no logra entender cómo no actúa ahora en Cangas, después de advertir que el 75% del presupuesto del Concello de Cangas está reparado por Intervención. Está convencido que lo hará a la larga, cuando ya no estén en el Concello los responsables de esta situación, como ya sucedió en el momento en el que él acababa de regresar como alcalde al Concello de Cangas tras el gobierno del tripartito (BNG, PSOE y ACE).

Fue al principio de este mandato cuando el Consello de Contas ordenó investigar las cuentas del Concello de Cangas, quedando Sotelo en mal lugar, porque había decidido inspeccionar las del primer año de su mandato. “No sirve de nada hacerlo después, cuando ya no están los que gobiernan. El Consello de Contas actuará después de cuatro años. Pero aquí no pasa nada. Es una vergüenza”, manifiesta el exregidor local, al que no le duelen prendas en absoluto en ir contra una institución en la que su partido tiene mayoría. José Enrique Sotelo pone como ejemplo de la pésima gestión del Concello de Cangas por parte de ACE lo que está ocurriendo con las naves de Ojea. Asegura que el gobierno local se empeña una y otra vez en culpar a los demás de no sacar adelante la desafectación de las naves cuando él es el verdadero culpable. José Enrique Sotelo recuerda que en su época se realizó con Costas un convenio de cesión de las naves para temas socioculturales, no para la perrera ni para meter coches. Apunta que el convenio era renovable año a año y Costas no ponía inconvenientes. Considera que el Concello de Cangas bien podía reparar el tejado de las naves a través de un convenio parecido. “Gastaron 16.000 euros en estacas para las dunas de Rodeira que están totalmente tiradas y sin embargo ponen problemas para reparar el tejado de una de las naves que causa verdadero peligro. Además, el gobierno local presume del dinero que tiene. Pero son tan inútiles que no lo saben gastar.”. Por otra parte, si el PSOE recibió una negativa por parte de la secretaria del Concello de Cangas a su solicitud del informe sobre qué órgano tiene competencias para aprobar los proyectos del Plan Concellos: pleno de la corporación municipal o junta de gobierno. La secretaria no lo hace porque entiende que la solicitud se debería realizar con antelación suficiente a la celebración de la sesión en la que se trató el asunto. Sin embargo, en ese momento no había en el Concello un secretario que perteneciera al Cuerpo Nacional y la oposición desconocía por entero que el Plan Concellos se fuera a aprobar en junta de gobierno. El PP, como comprueba que el gobierno están anunciando el proceso de licitación de algunas de las obras incluidas en el Plan Concellos 2022-2023, el grupo del PP desconoce si los proyectos licitados están aprobados o no y si el procedimiento de licitación de la obras se realizó de forma correcta teniendo en cuenta la legislación vigente en materia presupuestaria., de contratos del sector público y se respeta las bases de funcionamiento del programa de ayudas de la Diputación. El PP quiere que el pleno inste a la alcaldesa que solicite un informe jurídico de la secretaría municipal donde se aclaren los siguientes términos: cuál es el órgano competente para la aprobación de proyectos no incluidos en los presupuestos y si se están cumpliendo los procedimientos de licitación de las obras del Plan Concellos.