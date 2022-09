Un corto francés sobre un niño que cree hablar con muertos, primer premio del FICBueu

Bueu acogió en la noche de ayer la Gala de los premios del XV Festival Internacional de Cinema FICBueu, en el año del cambio, en el que ya no se entregan las tradicionales ánforas como galardón, sino el nuevo logotipo del certamen, y en el que fue homenajeado el actor gallego Miguel de Lira con el estreno del premio Cinema Galego 2022. Fue una gala más sobria, en el Punto de Encuentro, en lugar del auditorio y con menos alfombra roja. La actuación musical fue al final del acto, en la Praza Massó, con la compositora y cantante vasca Tulsa.

El primer galardón del jurado, que valoró entre 23 películas en la sección de competición internacional, fue para la francesa “L´enfant salamandre”, dirigida por Théo Degen en 2020, que narra la historia de un niño que cree hablar con los muertos a través del fuego; y el segundo para la rumana “Interfon 15”, de Andrei Epure, que cuenta la reacción de varias personas que descubren a una mujer tirada inconsciente frente a su bloque de viviendas.

El gran premio del FIC, dotado con 2.000 euros, fue entregado por el concejal de Cultura de Bueu, Xosé Leal, tras el anuncio realizado por Luis E. Parés, en representación del jurado oficial; mientras que el segundo, dotado con 1.000 euros, fue entregado por la diputada de Turismo y Xuventude de la Diputación, Ana Laura Iglesias.

El premio del Público recayó en esta ocasión en la producción de Países Bajos “Vlekkeloos” “Sin manchas”, de Emma Branderhost, que cuenta la historia de una joven que vive la denominada pobreza menstrual.

El mejor corto gallego a concurso, Premio Galicia R, fue comunicado por Pepe Coira, integrante del jurado, y entregado por el director de la compañia R, que lo financia, Alfredo Ramos. En esta ocasión hubo dos piezas ganadoras “Rompente”, de Eloy Domínguez Serén y “El sembrador de estrellas”, de Lois Patiño. Los dos premios, tanto el del Público como el de Galicia R, están dotados con 500 euros.

El palmarés de esta XV edición del FicBueu siguió con el mejor corto de España, con una recompensa igualmente de 500 euros, y que recayó en “Alopécia Androgénica”, de Salvador Sunyer, mientras que “Harta”, de Julia de Paz, se alzó con una mención de honor. Helena Girón, como parte del jurado Descubertas, desveló el film ganador en esta misma categoría, otorgado a Stéphanie Lagarde por “Minimal sway while starting my way up”, que recibió la misma cantidad en metálico.

El palmarés

“L’enfant salamandre” (Primer Premio Sección Oficial)

Francia 2020

Florian -15 años- cree que puede hablar con muertos por el fuego. Se hace un monstruo.

“Interfon 15” (Segundo Premio Sección Oficial)

Rumanía 2021

Es la reacción de varios residentes que descubren a una mujer inconsciente delante de su bloque de viviendas.

“Vlekkeloos” (Premio del Público)

Países Bajos 2021

Ruby, de 15 años, vive con su madre y su hermana en un pisito, sin dinero para comprar productos para su período.

“Rompente” (Premio Galicia R)

Galicia 2022

Santi es un padre adolescente, es pescador y por las noches se dedica al contrabando de marisco.

“El sembrador de estrellas” (Premio Galicia R)

Galicia 2022

Las luces dibujan la ciudad. Despierta a la gente dormida y la recorren hablando de todo

“Alopécia androgénica” (Premio Mejor Corto Español)

España 2022

Salvador Sunyer (hijo) fue el creador de spots del festival Temporada Alta. Le fallan las fuerzas.

“Harta”(Mención de honor mejor Corto Español)

España 2021

Carmela cumple 12 años y le obligan a ver a su padre en un centro de encuentro familiar por violencia de género.

“Minimal sway while starting my way up” (Premio Descubertas)

Países Bajos 2021

Un ascensor inteligente descubre el mundo.