Quejas vecinales por la falta de cobertura telefónica en el entorno de la avenida de Marín

La falta de cobertura telefónica preocupa cada día más a los vecinos del entorno de la avenida de Marín, como calle Noria, Ferrol o Baiona. La dificultad para encontrar cobertura es mayúscula y son muchos los que tienen que salir fuera de sus domicilios para hablar a través del teléfono móvil. Por alguna razón, estos últimos meses se hizo más patente la dificultad para encontrar cobertura y ya desde la calle se pierde muchas veces la señal. Empresas que operan en la zona se quejan de este problema, pero no llegan al Concello de Cangas de una manera oficial. Muchos que se manifestaban en 2007 en contra de las antenas de telefonía móvil que había en el Hotel Hollywood ahora las echan de menos. El miedo a las antenas ya no es tanto, como en esos años, cuando quien más quien menos tiene en su domicilio varios teléfonos móviles.

En el año 2007, la asociación de vecinos Pedra Choca entregó en el Concello de Cangas 1.900 firmas contra las citadas antenas y lograron presionar al Concello hasta quitarlas. Ahora mismo, aunque las quejas son muchas, no existe un movimiento vecinal encaminado a que se ofrezca una solución desde el Concello de Cangas, que no sería otra cosa que volver a permitir a las empresas de telefonía instalar antenas en el barrio. En julio de 2007, las empresas de telefonía móvil que operaba en Cangas (Telefónica, Vodafone, Orange y Yoygo) lanzaban un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y aseguraban que sus antenas cumplen con la normativa española y de la Unión Europea y la radiación de las mismas es entre 800 y 1.000 veces menor que las recomendaciones de la Unión Europea. Además, demandaban la colocación de más antenas debido a que la penetración en el mercado es del 100% y se necesitaban más emisores. Esto último quedó patente con los años. El portavoz de las operadoras, Carlos Cernuda, insistía en que no entendía el clima de inseguridad y pedía al Concello que elaborar una ordenanza municipal que rija la instalación de las antenas de telefonía móvil. Otra cosa que incide en la falta de cobertura en los últimos meses es que el tráfico de llamadas se multiplica por dos en los meses de verano. Nadie quiere, aseguran, volver a la lucha del 2007, pero consideran que vecinos, Concello y operadoras deben buscar una solución para este problema, que es más grave del que se puede pensar, porque se deja sin cobertura telefónica a un amplio sector de la población y dificulta las operaciones en las empresas.