¿Qué hacer Morrazo?

Rutas de Outono en Moaña.

Moaña arranca una nueva temporada de rutas guiadas de otoño en la que habrá sorpresas. En cada ruta se sortearán o gorras, bolsas de Moaña Son do Mar o algún libro de la edición especial de “O último barco”. Las rutas organizadas por el Concello de forma gratuita con la Asociación A Illa dos Ratos, comienzan el domingo 25 con la visita a la Poza da Moura de Domaio, a las 10:00 horas. En octubre hay el sábado 1 a las canteras del litoral; el domingo 16 la literaria “O último barco”, el domingo 23 se sube a la poza da Moura; el sábado 29 es la ruta “A Moaña mariñeira” y el domingo 30, “Sendeiro da Fraga de Moaña”. Todas son a las 10:30, menos la de la Poza da Moura, a las 10:00. En noviembre están programdas dos rutas, el domingo 13 por San Martiño y el domingo 27 la de “Mulleres da historia de Moaña”.

Desde el 25 de septiembre hasta el 27 de noviembre.Las inscripciones en el teléfono 611 080853

Actos Foliada “Os do serán” en Vilanova.

La Agrupación de Música Tradicional Anxo Gago “Lito” celebra hoy su tradicional Foliada “Os do serán” con la participación de “Eche o que hai”, Pandereteir@s do arco, Os do serán, Foldeiqui y Manxadoira. Será una tarde noche para hacer memoria, disfrutar de la música tradicional y recordar al gran gaiteiro que fue Anxo Gago

Hoy, a las 21:00 horas en el Campo do Arnado, en Vilanova, O Hío.

Rock de autor en Moaña.

La arboleda de A Xunqueira acoge el festival de música Rock&Autor, con la actuación de cantautores y grupos de rock de Moaña como Zalo Carballo, The Broke, Sley&The Mencías o The Lelli Kelly´s. Organiza el Concello de Moaña, a través de la Concellería de Cultura

Hoy a las 18.00 horas en la arboleda de A Xunqueira.

.

Xogos e música para a lingua.

O programa de dinamización lingüística Falaredes ofrece en Moaña unha actividade de xogos e música para a promoción da lingua galega. Trátase dunha actividade para o público familiar, amena e divertida

O domingo, de 16:00 a 20:00 horas no parque de San Bartolomeu, na parroquia de Meira