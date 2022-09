Habaneras contra el cáncer.

El Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela tuvo una buena entrada en la gala que organizó La Asociación Española contra el Cáncer. Las habaneras son propicias para luchar contra esta enfermedad. Traen recuerdos.

Hugo Fandiño ¿más que un jarrón chino?

Eugenio González, el portavoz socialista de Cangas, está en todas. Ayer estaba con los ministros de de de Defensa y de Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares. Ambos miembros del gobierno estaba en Vigo. Con él acudió, me dicen, el que fuera secretario local del PSOE de Cangas y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Hugo Fandiño. Que, a lo mejor, no es el jarrón chino que todos pensamos y se convierte en algo más. Lo digo por el hecho de que no pierde contacto con la agrupación cada vez que viene de Madrid.

El rumor desmentido de Avante!

Hace unos días corrió un intenso rumor acerca de que Avante! no iba a concurrir a las próximas elecciones municipales. Comunicaban cansancio y falta de disponibilidad actual de los principales dirigentes. Pero resultó que solo era falso el rumor, que nada más lejos de la realidad.

Hermetismo en el BNG

Donde hay absoluto hermetismo es el BNG. Nadie adelanta nada. No se sabe si hay uno, dos o tres candidatos para que elija la asamblea. Nadie se atreve a pronunciarse.